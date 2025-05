La influencer Paloma de la Guaracha fue invitada al programa ‘América hoy’ y aseguró que Flor Polo estaría atravesando una complicada situación económica, debido a que le habría comprado una camioneta a su pareja, Luiggi Yarasca.

Según sus declaraciones, el vehículo habría costado US$ 19.000, lo que dejó a Florcita con una presunta deuda. Además, Paloma afirmó que Susy Díaz no podía creer lo que su hija había hecho. La influencer se jactó de que maneja esos datos porque vive en uno de los departamentos de la exvedette.

Flor Polo estaría endeudada por comprarle una camioneta a su pareja, según Paloma

Paloma de la Guaracha estuvo en el set de ‘América hoy’ para contar los ‘mitos y verdades’ de Flor Polo. La influencer, conocida también por su cercanía con la familia Polo Díaz, sorprendió a muchos al soltar una tremenda bomba en vivo.

Cuando se le preguntó si era cierto que Florcita le compró una moderna camioneta a su pareja, Luiggi Yarasca, Paloma no dudo en responder y aseguró que sí. “Claro, por supuesto, que es verdad. Un pajarito me contó. Debe ser nueva. No creo que sea de segunda, para sacar 19 mil dólares del banco, préstamo. Ahora está endeudada en varios bancos", aseguró la amiga de Susy Díaz en vivo.

La declaración dejó muy sorprendidas a las conductoras de ‘América hoy’, y fue Janet Barboza quien le pidió que repitiera la cifra que Flor Polo habría pagado por la camioneta. Sin dudarlo, volvió a reafirmarse en que se trataba de US$ 19.000.

Susy Díaz quedó impactada por la compra que hizo Flor Polo

La compra de la camioneta por parte de Flor Polo, la misma que habría generado su endeudamiento, no fue bien recibida por Susy Díaz. Según contó Paloma de la Guaracha, la exvedette quedó totalmente sorprendida al enterarse de la situación. “Susy dijo: ‘¿Por qué? ¿Qué ha hecho con ese dinero? ¿Para qué sacó?’”, relató la influencer en ‘América hoy’.

Además, Paloma señaló que, debido a las presuntas deudas que enfrenta, Flor habría optado por tomar una decisión drástica: poner en venta su departamento con la intención de cubrir parte de sus compromisos económicos.