El cantante Christian Domínguez fue invitado especial en el podcast 'Habla Good', donde habló abiertamente sobre su vida personal y profesional. Durante la conversación, abordó desde la supuesta pedida de mano a Karla Tarazona hasta su proceso de terapia iniciado tras la polémica separación con Pamela Franco, motivada por una infidelidad.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Domínguez habló sobre cómo sus escándalos afectaron a sus hijos, especialmente a su hija mayor, Camila. Ante la pregunta de Curwen sobre lo difícil que es para sus hijos tener a un padre en la farándula, Christian no dudó en compartir la experiencia de su hija.

La dura conversación de Christian Domínguez y su hija

El cumbiambero recordó cómo Camila, en un inicio, disfrutaba de ser “la hija de Christian Domínguez”, llegando a tener entre 12.000 y 13.000 seguidores en Instagram. Sin embargo, entre los 13 y 15 años, la situación cambió drásticamente. “Me dijo: ‘ya no quiero saber nada de las redes, no quiero que sepan que soy tu hija públicamente, porque estoy entrando en un colegio y no quiero que me digan algo o me fastidien’”, relató Domínguez.

Christian Domínguez explicó que, más que vergüenza, su hija se sentía observada y afectada por la atención constante: “El tema de vergüenza fue a los 14 para 15 años y ahí mi hija se partió, y eso fue para mí lo más doloroso que me pudo haber pasado”. Tras el escándalo por el ampay en el que le fue infiel a Pamela Franco, Camila se convirtió en su único apoyo emocional, y le pidió un favor que él prometió cumplir. Esto marcó el inicio de una relación más cercana y sincera: “Desde ahí comencé a querer ser más amigo de mi hija y que me pueda contar todo (…) Eso hizo que ella, si alguien la quiere vacilar, ella salga con todo y ya dice: ‘es mi papá’, entonces sé que las cosas están yendo bien”.

Christian Domínguez se arrepiente de su carrera artística

En otro momento del programa, Christian Domínguez se mostró firme al expresar su arrepentimiento por haberse convertido en artista y formar parte de la farándula peruana. Esta declaración llevó a que Curwen le preguntara si, de poder regresar el tiempo, dejaría atrás su etapa en La Joven Sensación. Con contundencia, Christian respondió: “Sí”, lo que causó sorpresa entre los conductores.

Aunque desde pequeño se sintió atraído por la música y las artes, el líder de la Gran Orquesta Internacional admitió que, de haber conocido todo lo que implicaría su vida en el espectáculo, hubiera optado por continuar su carrera de Administración. “Me jalaba mucho la vena artística, hacia toda la parte del arte. Si supiera todo esto (el ámbito de la farándula) me hubiera dedicado a mi carrera. Hacer otra cosa que me encantaba que era correr autos”, expresó.