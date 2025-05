Karla Tarazona celebró este domingo 18 de mayo su cumpleaños número 42 de una manera muy especial: con un viaje romántico a México junto a Christian Domínguez. La pareja optó por unos días de descanso en las paradisíacas playas del Caribe mexicano, compartiendo en redes sociales postales que revelan lo bien que están disfrutando esta escapada. A través de sus historias, la conductora se mostró disfrutando del sol y el mar en Playa del Carmen.

Por su parte, Christian Domínguez no dejó pasar la oportunidad de demostrar públicamente su amor, dedicándole un emotivo mensaje de cumpleaños cargado de admiración y sentimientos hacia la madre de su hijo.

Christian Domínguez dedica emotivo mensaje a Karla Tarazona por su cumpleaños

Christian Domínguez no dejó pasar por alto el cumpleaños de Karla Tarazona y le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. El cantante de cumbia recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir tiernas fotografías junto a Karla y sus hijos, acompañadas de sentidas palabras que reflejan el respeto y la admiración que siente por ella.

Mensaje de Christian Domínguez a Karla Tarazona. Foto: instagram.

“Hoy cumples años y tengo la suerte de estar a tu lado. Te lo digo y te lo dicen a cada instante lo increíble que eres en tantos aspectos, que haces pensar que jamás lograré ser la persona idónea para ti”, escribió el líder de la Gran Orquesta Internacional, dejando ver su lado más romántico.

Asimismo, Domínguez destacó la conexión especial que existe entre ambos y la relación de confianza que han construido con el tiempo, especialmente tras retomar su vínculo luego de su separación en 2016. “Sabes que cuentas conmigo para lo que desees, pues además somos amigos y chocheras, jaja, pues nos podemos contar y decir de todo. Ese es nuestro secreto, amorosita trompita. Ahora a gozar tu día y los que vengan como sabemos hacerlo, jajaja. Te amo, feliz cumpleaños”, concluyó así su tierno mensaje.

¿Qué regalo le dio Christian Domínguez a Karla Tarazona?

En una entrevista con el diario Trome, Christian Domínguez reveló que tenía preparado un lujoso obsequio para sorprender a Karla Tarazona por su cumpleaños, insinuando que podría tratarse de una joya de oro. “No me gusta exhibir las cosas, soy enemigo de mostrar (los regalos), pero le daré algo que a ella le agrade. Le gusta el oro, más oro (risas). También las carteras y zapatos, va a ser algo bonito, pues se lo merece”, expresó el cantante.

Ante los rumores de un posible compromiso, Karla Tarazona no dudó en aclarar la situación y descartó tajantemente que se trate de un anillo de compromiso. La conductora de 'Préndete' explicó que, tras retomar su relación con Christian Domínguez, ambos aún se encuentran en un proceso de reconciliación y no consideran que sea el momento adecuado para pensar en matrimonio. “Tienen que pasar más de tres años para el perdón, así que falta mucho para el compromiso. No espero un anillo”, afirmó Karla con firmeza.