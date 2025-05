La cantante Cint G, hija del fallecido Tongo, sorprendió al revelar que fue víctima de bullying por parte de Yaco Eskenazi durante su participación en el reality de cocina 'El gran chef famosos'. La también influencer relató su experiencia en el pódcast 'Sin Vueltas', en la que aseguró que el esposo de Natalie Vértiz mostró una actitud hostil hacia ella desde el primer episodio del programa.

Según contó la influencer, Yaco Eskenazi se quejaba constantemente de que hablaba mucho durante las grabaciones, lo que supuestamente le impedía concentrarse. Cint G contó que el conductor de televisión pedía que la callaran frente a cámaras, lo que generó un ambiente incómodo para ella. La artista relató que incluso uno de los jurados intervino para ponerle un alto al comportamiento del también actor.

Cint G acusa a Yaco Eskenazi: "Me hacía mucho bullying"

Cint G compartió que su paso por el reality de cocina no estuvo libre de tensiones. Según relató, en el primer episodio del reality culinario coincidió en estación con del actor, quien rápidamente manifestó su incomodidad por la personalidad habladora de la artista. “Yo sentí que en 'El gran chef', en el primer capítulo que estuve, Yaco Eskenazi me hacía mucho bullying”, expresó.

De acuerdo con la cantante, desde el inicio de la competencia, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ solicitó que la callaran porque hablaba mucho y, según él, no podía concentrarse. “Yo estaba atrás y Yaco decía: ‘¿Pueden callarle?, ¿Cállenla?’”, relató Cint G, visiblemente afectada. La intérprete explicó que le pidieron que sea ella misma durante el programa, y eso fue lo que intentó hacer, aunque sus expresiones no habrían sido bien recibidas por su compañero.

La artista confesó que no fue hasta ver un clip del programa que se dio cuenta de la dimensión del trato recibido. “Me mató. Yo me quedé así, en shock, me sentí mal. Dijo: ‘No me puedo concentrar porque esta habla un montón’”, añadió. La influencer también contó que el trato hostil por parte del actor continuó durante toda la temporada. Sin embargo, uno de los momentos que más recuerda fue cuando el exjurado Giacomo Bocchio intervino para frenar la actitud del exconductor. “De ahí no paró en hacerme bullying toda la temporada… pero de ahí le hicieron el pare porque entró Giacomo y le dijo: ‘Tienes que ser más humilde’ y lo puso en su lugar”, afirmó.

Cint G aclara que todo está bien con Yaco Eskenazi actualmente

Aunque sus declaraciones generaron revuelo, Cint G aclaró que no tiene problemas con Yaco Eskenazi en la actualidad. Incluso, señaló que compartieron un grato momento durante la final de 'El gran chef famosos'. “Todo bien, quizá lo hizo por show”, comentó la artista. La cantante de chicha-pop también dejó claro que no ingresó al reality con intenciones de competir por el premio. “A mí no me importaba ganar, a mí me importaba robar cámara. El premio era una olla, no plata en efectivo”, concluyó entre risas.