Programa de la Chola Chabuca arrasa en rating con Milena Zárate y deja atrás a toda la competencia

El sábado 17 de mayo, la Chola Chabuca volvió a imponerse en la pantalla chica con una edición más de su programa nocturno ‘Esta Noche’. La invitada fue Milena Zárate, quien, con conmovedoras confesiones sobre su familia, su relación con Jonathan Maicelo y aspectos íntimos de su vida, logró robarse la atención de los televidentes.

El programa de América TV, alcanzó 12.3 puntos de rating, consolidándose como uno de los más vistos del fin de semana y el más sintonizado en el horario de la noche, dejando atrás a su competencia.

¿A qué programas superó en rating ‘Esta noche’?

La felicidad fue completa para la Chola Chabuca. No solo ‘Esta noche’ fue el más sintonizado del sábado por la noche, sino que también su programa emblema: ‘El reventonazo de la chola’, que se consolidó como el segundo espacio más visto de ese día, alcanzando 12 puntos de rating.

De esta manera superó por amplio margen a ‘JB en ATV’, su competencia directa, que logró solo 5.1 de rating ese mismo sábado. Le siguieron otros programas como ‘El gran chef: famosos’ con 4,1; Humor recargado 1,1; La movida de los sábados 1,3; y Zona musical 1,0 puntos.

El programa ‘Esta noche’ tuvo a Milena Zárate, quien no se guardó nada y aclaró que no está lista para hacer las paces con su hermana Greissy Ortega. Asimismo, la colombiana lloró al recordar nuevamente las épocas de traiciones, conflictos y programas del que todavía no logra recuperarse. “No puedo, no Cholita”, confesó con la voz entrecortada.