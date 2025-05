En una reciente y conmovedora entrevista para el programa 'Esta noche', la cantante colombiana Milena Zárate abrió su corazón al recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su primer hijo cuando tenía apenas 16 años. Entre lágrimas, la artista reveló que su bebé, de tan solo 8 meses, sufrió tres paros cardíacos antes de fallecer, un episodio que la marcó profundamente y que, hasta hoy, continúa siendo una herida abierta en su memoria.

Durante la conversación, Milena compartió con valentía los duros detalles de esta tragedia, confesando el impacto emocional que este hecho tuvo en su juventud y cómo cambió su vida para siempre. Sus palabras conmovieron a la audiencia, dejando al descubierto una faceta poco conocida de la intérprete, más allá de los escenarios y las cámaras.

La dura confesión de Milena Zárate en 'La chola Chabuca'

En un emotivo momento durante su participación en el programa de 'La chola Chabuca', Milena Zárate rememoró entre lágrimas los ocho intensos meses que vivió junto a su primer hijo, quien nació con serios problemas de salud. “Yo lo vi agonizar 8 meses, todos los días de su vida lo vi agonizar. El día que él murió, tuvo 3 paros cardiacos esa noche”, relató la artista con la voz entrecortada, dejando ver el profundo dolor que aún la acompaña. La experiencia, según confesó, fue tan traumática que aún le resulta difícil hablar del tema sin quebrarse.

Pese a su corta edad, Milena Zárate asumió la maternidad con una fuerza admirable. Reveló que, mientras su bebé permanecía hospitalizado, ella trabajaba durante la madrugada vendiendo comida rápida en un puesto de hot dogs ubicado en Cabecera. “Trabajaba desde las 10 de la noche que salía del hospital hasta las 4 de la mañana. De ahí me iba a descansar y me levantaba a las 7 de la mañana y me iba al hospital y estaba con mi hijo todo el día hasta las 10 de la noche, y así todos los días por 8 meses”, recordó. Su testimonio conmovió al público y dejó en evidencia la dura realidad que enfrentó siendo apenas una adolescente, sin dejar de luchar por la vida de su hijo hasta el último momento.