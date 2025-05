Este 17 de mayo, Milena Zárate estuvo como invitada en el programa 'Esta noche', donde protagonizó un emotivo reencuentro con los hijos de Greissy Ortega. A pesar del conflicto que mantiene con la influencer colombiana, la cantante accedió a ver a sus tres sobrinos, a quienes abrazó con emoción y les reiteró su cariño, dejando claro que su distanciamiento con la madre no afecta el vínculo con los menores.

En medio de esta situación familiar, Milena abrió su corazón y compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra el cáncer de piel a los 20 años. La artista reveló que, debido a la enfermedad, perdió parte de su nariz y tuvo que someterse a varias cirugías reconstructivas.

Milena Zárate relató su lucha contra el cáncer de piel

Durante su entrevista con Ernesto Pimentel, Milena Zárate contó que los 20 años enfrentó un agresivo cáncer de piel que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Su salud se vio aún más afectada cuando, tiempo después, fue diagnosticada con tuberculosis en los ganglios. “Entré a trabajar a una orquesta y me dio tuberculosis en los ganglios y previamente a mí me había dado cáncer de piel y había perdido la mitad de mi nariz, debido a eso me dio la tuberculosis”, relató la artista.

La colombiana recordó que los médicos tuvieron que intervenir con urgencia debido al rápido avance de la enfermedad, lo que terminó provocando la pérdida parcial de su nariz. Esta experiencia dejó en ella un fuerte impacto emocional que la llevó a caer en una profunda depresión. “Literal perdí el ala derecha de mi nariz, quedé desfigurada a los 20 años, fue un episodio muy doloroso para mí, del cual me costó levantarme”, confesó.

Tras ello, inició un complejo proceso de reconstrucción facial utilizando cartílago de sus orejas. “Ya me había carcomido, de hecho me hicieron cuatro operaciones para poder sacar todo (...) Yo quedé con un hueco y de ahí me empiezan a reconstruir”, narró muy conmovida Milena Zárate.

Milena Zárate rechaza encontrarse con Greissy Ortega

En otro momento de su entrevista, Milena Zárate se quebró al ser consultada sobre un posible reencuentro con su hermana Greissy Ortega, a lo que respondió con firmeza: “No, cholita, es algo totalmente irremediable, ya no más. Hay que tener mucho coraje, de verdad te lo digo”.

Milena también señaló que las acusaciones recientes de su hermana sobre una supuesta infidelidad a Edwin Sierra con su primo fueron decisivas para mantener la distancia. Con lágrimas, manifestó: “Hay que tener mucha frescura y un corazón con tanta maldad para yo tener el coraje de darle la cara a una persona que solo le ha dado la mano y le ha apoyado... hay que tener un corazón de hierro para mirarle la cara a la persona que hasta hace un par de días has acusado de tantas cosas”.