Durante la última emisión de ‘Magaly TV, la firme’, la tiktoker Alina Loja, conocida como 'Reina Colibrí', dio detalles de su romance con Edwin Guerrero mientras este aún estaba con su pareja oficial, Ana Lucía Urbina, actual vocalista de Corazón Serrano. La situación se complicó aún más con la aparición de Yeni Medina, apodada la ‘Robotina Cajamarquina’, quien también afirma haber tenido una relación con el cantante, generando un escándalo mediático.



El último martes 20 de mayo, Magaly Medina sorprendió a la audiencia al exponer que una tercera mujer afirmó haber mantenido una relación sentimental con el dueño de Corazón Serrano desde marzo de 2024. Lo más impactante es que esta relación se habría dado en simultáneo con las de Alina y Ana Lucía. Durante la emisión, Yeni Medina confesó haber sido víctima de intimidaciones para no hablar públicamente sobre el caso.

Magaly Medina mostró intimidaciones y amenazas de Edwin Guerrero



Durante su programa, Magaly mostró una serie de chats en los que Yeni Medina admitía haber tenido un romance con Edwin Guerrero, coincidiendo con las fechas que Alina Loja también mencionó. “Yo estuve saliendo con él, pero veo que las fechas tanto las mías como las tuyas coinciden”, se puede leer en uno de los mensajes que le envió a la tiktoker. Además, la joven reveló que ha sido amenazada: "Me están intimidando, que si salgo a hablar me pueden denunciar".

Asimismo, Medina envió mensajes a la producción de ‘Magaly TV, la firme’, donde expresó su temor por contar su testimonio. "Ella nos reconoce, pero no quiere mostrarnos las pruebas porque dice que la estaban intimidando, que si salía a hablar, la podrían denunciar. Nos decía: ‘tengo muchas pruebas donde me dicen que a la chica (Alina) la van a denunciar por mostrar audios. Si yo salgo a hablar, me harán lo mismo’", explicó Magaly.



Además, la conductora de ATV reveló que 'La Robotina Cajamarquina' le habría encarado recientemente a Edwin Guerrero: "Le reclamé algunas cosas, en algún momento se sabrá la verdad".



La tensión aumentó cuando Alina Loja compartió que Yeni le había escrito recientemente preguntando sobre las fechas de su relación con Edwin Guerrero. “Al parecer no era la única y quizás habrá más”, comentó Alina ante Magaly, quien también expuso supuestas indirectas de Yeni hacia Guerrero en TikTok, lo que ha avivado las sospechas del público y ha mantenido el interés en esta historia.