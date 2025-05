El enfrentamiento entre Bryan Arámbulo, Marisol y Tony Rosado ha generado gran revuelo en el mundo de la cumbia peruana. Todo comenzó cuando Rosado cuestionó públicamente a Arámbulo por interpretar canciones de su repertorio sin autorización, lo que provocó una respuesta contundente del joven cantante. Sin embargo, la polémica alcanzó un nuevo nivel cuando la ‘Faraona de la cumbia’, salió a defender a su colega y calificó como una “falta de respeto” las palabras contra el ‘Ruiseñor de la cumbia’. Visiblemente molesta, Marisol tildó de “sinvergüenza” al artista de 28 años durante una entrevista en el programa 'América hoy'.

Lejos de quedarse callado, Bryan Arámbulo respondió con dureza a las declaraciones de Marisol, dejando claro que no está dispuesto a tolerar ataques personales. En un video difundido por 'América hoy', el cantante se mostró visiblemente indignado y lanzó fuertes comentarios contra la intérprete: “¿Cómo le puedo guardar respeto a una persona que me anda lanzando insultos? Cuando verdaderamente todos saben quién es la sinvergüenza número 1 del Perú”, expresó.

Enfrentamiento en la cumbia: Bryan Arámbulo le dice de todo a Marisol

El tono del enfrentamiento entre Bryan Arámbulo y Marisol subió de nivel luego de que el joven cantante le respondiera con dureza a la intérprete de 'La escobita'. Durante la entrevista con 'América hoy', el exintegrante de Los claveles de la cumbia no dudó en cuestionar la autoridad moral de Marisol para hablar de respeto. “La señora está pidiendo respeto, cuando el respeto se gana. No soy digno de guardarle respeto a la señora”, expresó, visiblemente incómodo.

Además, le recordó sus inicios en la música, sugiriendo que, al igual que él, comenzó interpretando temas de otros artistas: “Recuerde señora cómo empezó, usted no pegó de la noche a la mañana con un tema inédito. Usted empezó cantando covers”.

Bryan continuó con su descargo acusando a Marisol de buscar relevancia a través del escándalo. Sin filtros, señaló que la artista estaría intentando mantenerse vigente generando polémicas: “Si quiere mantenerse vigente con base en peleas, escándalos, todo eso, vaya a buscarse a otra persona con quien pelear, con quien irse a ver al Westin. Vaya a pelearse con quien sea, pero conmigo no, porque yo no hablo de usted”.

Bryan Arámbulo arremete contra Marisol por defender a Tony Rosado

Según explicó Bryan Arámbulo, su pronunciamiento no fue un ataque gratuito, sino una reacción directa a las palabras que Tony Rosado lanzó en su contra. “Yo no sé si la señora (Marisol) está al tanto de lo que el señor (Tony Rosado) habló de mí, yo no sé si la señora tendrá una amistad con el señor, no lo sé ni me interesa”, señaló con firmeza en su declaración.

Arámbulo insistió en que su intención nunca fue iniciar una confrontación, sino responder a lo que consideró un comentario despectivo por parte de Rosado. “Aquí, yo fui el que le respondió al señor Tony porque se expresó de una manera, que, para mí, no me parecía. No hablé del señor porque se me dio la gana”, afirmó.