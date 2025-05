La polémica en el mundo de la cumbia no da tregua. Esta vez, la reconocida cantante Marisol ha salido al frente para defender a su colega Tony Rosado, luego de que Bryan Arámbulo lanzara un fuerte comentario en su contra en televisión nacional. Durante una entrevista para el programa 'América hoy', la ‘Faraona de la cumbia’ no dudó en calificar las palabras de Arámbulo como una falta de respeto. “Eso es una falta de respeto, no se puede aplaudir (...) Sinvergüenza”, expresó visiblemente indignada, marcando así su posición en medio del enfrentamiento que ha remecido la escena musical peruana.

Todo se desató cuando Tony Rosado criticó públicamente a Bryan Arámbulo por interpretar temas de su repertorio sin autorización. Si bien el ‘Ruiseñor de la cumbia’ intentó restarle importancia a la situación, su comentario no pasó desapercibido: “Dije: ‘Déjalos, pobrecitos, también tienen derecho a comer’”, manifestó. Esto provocó la furiosa reacción de Arámbulo, quien no dudó en responder con un mensaje que fue considerado ofensivo y fuera de lugar. “Más bien por ahí que Susan (su esposa) le dé su jalón a él, que le ponga su pañalcito y que se ponga tranquilo”, dijo el joven artista, encendiendo aún más la polémica.

Las duras palabras de Marisol contra Bryan Arámbulo

La confrontación tomó un giro aún más encendido cuando Marisol decidió pronunciarse con contundencia no solo en televisión, sino también desde el escenario. La cantante defendió férreamente a Tony Rosado, con quien asegura tener una relación de amistad desde hace años. “Él y yo somos muy amigos. Él sabe que yo toco su tema, es más, cuando yo canto el mix de él, yo digo que esta canción es la 'Tony mix', el éxito de Tony”, declaró, resaltando el respeto y reconocimiento que siempre ha mostrado hacia sus colegas del medio.

Pero la artista no se quedó allí. En plena presentación en vivo, aprovechó la oportunidad para lanzar una fuerte crítica hacia Bryan Arámbulo, exigiendo respeto hacia quienes han construido una carrera sólida en la música. “Los chicos de ahora tienen que aprender a respetar. No pueden decir que porque una persona da una opinión, como lo hizo el señor Tony Rosado, le tengan que decir que se vaya a cambiar su pañal. Hay que reconocer las trayectorias, carajo”, exclamó con firmeza. Marisol también hizo un llamado general a las nuevas generaciones del espectáculo: “Que aprendan a respetar la trayectoria de las personas que estamos desde antes que ellos. Para todos los jóvenes de hoy en día”.