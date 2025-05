La reina de belleza Luciana Fuster se encuentra de visita en Perú por unos días y ha aprovechado su estadía para ser entrevistada por diversos programas y plataformas digitales. Recientemente se le vio como la conductora de ‘Esto es guerra’ y ahora sorprendió a muchos al aparecer como invitada en el podcast ‘Good Time’, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’.

Durante su participación en el espacio de YouTube, la ganadora del Miss Grand International 2023 aceptó cumplirle el sueño a Gerardo Pe' y tener una cita romántica con él, a pesar de que mantiene una relación sentimental con el músico colombiano Juan Morelli. Sin embargo, nadie imaginaría que todo saldría mal y, para sorpresa de muchos, ella abandonaría el lugar dejando al tiktoker desconcertado.

Luciana Fuster y Gerardo Pe’ protagonizan cita fallida

Luciana Fuster aceptó tener una cita romántica con el tiktoker Gerardo Pe, en un sketch emitido por ‘Good Time’. Este último organizó una cena especial con todos los detalles posibles: aseguró que su madre preparó un plato de tallarines para que ambos degustarán, acompañada de una botella de vino y una lata de atún, ambos productos de la marca de Mario Irivarren.

Durante la velada, mientras charlaban y se conocían más, el influencer hizo uso de su lenguaje callejero, lo que dejó sorprendida por momentos a la modelo, quien solo atinaba a seguirle la corriente con humor. Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando irrumpió en la cena la ‘novia’ de Gerardo Pe’ quien le reclamó por estar ahí y le advirtió a Luciana que él “No le convenía”

Frente a esta situación, la reina de belleza se puso de pie, dejó en el asiento el ramo de flores que había recibido, y decide irse, dejando en shock al creador de contenido quien le rogaba para que se quede en la mesa. "A mí cuando me advierten yo digo chau nomás. Ya me advirtieron, ya me dijeron 'no lo recomiendo'. Ha sido un gusto, muchísimas gracias", señaló Fuster mientras se retiraba.

Aunque todo formó parte de un sketch humorístico, la participación de Luciana Fuster fue muy elogiada en redes sociales, destacando su carisma y desenvolvimiento actoral junto a los presentadores de ‘Good Time’.

Luciana Fuster huye de las cámaras de ‘América hoy’

La breve visita de Luciana Fuster al Perú generó gran expectativa en los medios, que esperaban obtener alguna declaración sobre su relación con el músico colombiano Juan Morelli. La reina de belleza estuvo en las instalaciones de América Televisión, donde fue abordada por un reportero de ‘América hoy’. Al ser consultada sobre cómo se sentía, respondió brevemente: “Muy bien, estoy feliz, la verdad”. Acto seguido, dio media vuelta y se retiró rápidamente hacia los camerinos, evitando responder otras preguntas.

El equipo del programa intentó saber si Luciana tenía planes de quedarse en el país o si su regreso era solo temporal. Entre las preguntas se escuchó: “¿Pensábamos que ya te quedabas en EE. UU.? ¿No hay planes de quedarte por allá?”, pero la modelo optó por guardar silencio.

La actitud de Fuster generó críticas en el set de ‘América hoy’. Tanto Janet Barboza como Ethel Pozo expresaron su incomodidad ante el gesto. “Cuando ganó, le hemos reventado cohetes porque se lo merecía, porque tuvo un papel extraordinario. No sé ahora qué le pasa”, comentó la hija de Gisela Valcárcel por la reacción de la Miss Grand International 2023.