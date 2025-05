Julián Zucchi apareció ensangrentado tras visita a sus hijos y revela la razón: "Empezó a sangrar bastante"

Julián Zucchi generó preocupación entre sus seguidores al publicar una imagen en redes sociales donde se le ve con la nariz ensangrentada. El actor explicó que el accidente ocurrió tras una visita a sus hijos en casa de su expareja, Yiddá Eslava, cuando se despedía de uno de ellos.

El exintegrante de 'Combate' aseguró que el incidente fue inesperado y terminó con una herida considerable en el rostro que requirió atención médica inmediata. Aunque aclaró que no fue nada grave, terminó recibiendo cuatro puntos debido al corte profundo.

¿Qué pasó con Julián Zucchi y por qué mostró el accidente que tuvo?

El domingo 18 de mayo, Julián Zucchi compartió en sus historias de Instagram una imagen que causó preocupación entre sus seguidores: su rostro visiblemente herido y sangre en la zona de la nariz. La imagen fue acompañada por la irónica frase “Hermoso domingo”, lo que aumentó la intriga en redes sociales.

Horas después, el propio actor argentino salió a explicar lo sucedido. “Tuve un accidente en la casa de mis hijos. Mientras me despedía de Maro, sin querer empujó un cuadro y me cayó directo en la nariz. El corte fue inmediato y empezó a sangrar bastante”, relató el actor argentino. Intentó detener el sangrado, pero al ver que no paraba, decidió acudir a una clínica para recibir atención profesional.

El actor contó que fue revisado por un médico especialista y estaba a la espera de un cirujano plástico para que le suturaran la herida. “Se me abrió en forma de 'V', así que parece que me voy a llevar una marquita nueva para la colección. Nada grave”, dijo con tono relajado, minimizando la situación.

Finalmente, informó a sus seguidores que le colocaron cuatro puntos y agradeció la preocupación. “Terminé el día usando puntos como Colapinto. Tengo 4 puntos más para mi lista. Gracias a todos los que me escribieron”, expresó con humor.