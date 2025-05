El pasado domingo 18 de mayo, Julián Zucchi alarmó a sus seguidores al publicar una historia en Instagram donde aparecía con el rostro ensangrentado y una notable herida en la nariz. La imagen, acompañada por el mensaje “Hermoso domingo”, generó múltiples especulaciones en redes sociales sobre el estado del actor argentino y las causas del incidente.

Horas después, el propio Zucchi decidió aclarar lo sucedido. A través de un mensaje, explicó que el accidente ocurrió mientras se despedía de su hijo Maro en la casa de Yiddá Eslava, su expareja y madre de sus hijos. El actor reveló que un cuadro cayó accidentalmente sobre su rostro, provocándole un corte profundo que requirió atención médica inmediata.

Julián Zucchi expone la reacción de Yiddá Eslava tras su accidente

Lejos de tensiones pasadas, Yiddá Eslava fue la primera persona en asistir a Julián Zucchi tras el impacto. En una imagen difundida por el actor, capturada por las cámaras de seguridad de la vivienda, se observa a Eslava limpiando la herida mientras él permanecía recostado en un mueble.

“Mañana les cuento cómo fue todo, pero antes que nada quiero agradecer a Yiddá por auxiliarme en su hogar al momento del accidente”, escribió Zucchi, dejando claro que, a pesar de su separación, entre ambos existe una relación de respeto y apoyo mutuo por el bienestar de sus hijos.

Foto: Instagram

¿Qué le sucedió a Julián Zucchi en la casa de Yiddá Eslava?

El accidente ocurrió el 18 de mayo en Lima. Julián Zucchi explicó que mientras abrazaba a su hijo, un cuadro se soltó de la pared y le golpeó directamente en la nariz. “El corte fue inmediato y empezó a sangrar bastante”, relató.

Debido a la intensidad del sangrado, el actor fue trasladado a una clínica donde recibió cuatro puntos de sutura. “Se me abrió en forma de 'V', así que parece que me voy a llevar una marquita nueva para la colección. Nada grave”, señaló con tono relajado. Posteriormente, comentó con humor: “Terminé el día usando puntos como Colapinto. Tengo 4 puntos más para mi lista. Gracias a todos los que me escribieron”.

Además de compartir detalles del incidente, Julián Zucchi difundió una imagen del momento exacto del accidente para frenar las especulaciones y mostrar la verdadera secuencia de los hechos.