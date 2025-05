Mayra Goñi revela los requisitos que debe cumplir su próximo novio: “El paquete completo”

En una reciente entrevista, Mayra Goñi confirmó que actualmente no tiene pareja y que su principal objetivo es avanzar con paso firme en su carrera musical. La también actriz explicó que lleva un buen tiempo sin compromisos y que está volcada en sus proyectos personales, aunque no descarta que el amor pueda llegar en cualquier momento.

A pesar de no estar buscando activamente una relación, Goñi fue clara al señalar que, si alguien desea conquistarla, debe estar a la altura de sus expectativas. No se trata de una simple atracción física, sino de una conexión más profunda basada en el respeto, el trabajo en equipo y la buena energía.

Mayra Goñi eleva sus estándares para su siguiente relación

Mayra afirmó que su percepción sobre las relaciones ha cambiado significativamente. Mientras que en el pasado se dejaba llevar más por el aspecto físico, hoy le da prioridad a aspectos como el carácter, las metas personales y la conexión emocional. "Me fijo en el corazón de las personas, en sus ganas de salir adelante, sus aspiraciones, que me admire, que sea caballero, la personalidad, eso me enamora más que el físico... pero si llega el paquete completo, pues genial", sostuvo en diálogo con Trome.

Mayra Goñi también hizo referencia a los rumores sobre un posible vínculo con el streamer Neutro, quien es considerablemente menor que ella. Aunque no descartó tener una relación con alguien más joven, mencionó que se siente más cómoda saliendo con hombres de su edad o mayores, que compartan su visión de vida.

Neutro y Mayra Goñi. Foto: captura de pantalla

Fabio Agostini habla sobre su ruptura con Mayra Goñi

Por su parte, Fabio Agostini dejó claro que su romance con Mayra quedó atrás. Desde México, donde está enfocado en nuevos proyectos, el modelo español fue directo al hablar de su ex. “Yo ni me acuerdo de Mayra, o sea, siempre me acuerdo de Mayra cuando me la nombran todos ustedes. He tenido ya como tres novias después de ella y me he enamorado después de ella también", expresó en una entrevista con 'América hoy'.

Estas declaraciones refuerzan la idea de que ambos han tomado caminos distintos. Mientras Goñi continúa cultivando su desarrollo artístico, Fabio Agostini sigue adelante en el ámbito internacional. Aunque su historia quedó en el pasado, ambos parecen tener claro lo que quieren para su futuro.