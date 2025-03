Hace semanas en una transmisión en vivo, Mayra Goñi y el streamer Neutro sorprendieron a sus seguidores al compartir un beso, lo que generó rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos. Esta escena se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Según lo que ha destacado Mayra Goñi en una reciente entrevista, no tiene problemas en animar algún evento con el streamer Neutro, ya que su principal objetivo es trabajar. Sin embargo, la modelo aprovechó para aclarar que considera al joven solamente como su amigo. “Yo dispuesta a trabajar. Lo habíamos conversado”, fue lo que respondió la actriz.

Mayra Goñi es consultada por Neutro

El pasado fin de semana, una reportera de ‘América hoy’ le consultó a Mayra Goñi sobre el flyer que se difundió en redes sociales, con su imagen y la del streamer Neutro. Según la publicación se dejó entrever que ambos podrían animar eventos juntos, en medio de los rumores sobre un posible romance.

“Hemos visto que ya comenzaste a facturar con Neutro”, le mencionó la periodista, a lo que Mayra Goñi inicialmente tuvo una curiosa reacción y respondió: “¿Cómo? No”. A pesar de que la modelo se mostró sorprendida por saber que estaban usando su imagen junto a la del streamer Neutro, dejó en claro que no le incomoda trabajar en el futuro con él.

“Hemos visto que ya han comenzado a facturar con Neutro, justamente te vi sorprendida. Nosotros hemos visto un flyer que dice agenda abierta con números de contrato”, añadió poco después la periodista y Mayra Goñi aclaró que ya habían hablado del tema: “¿Quién sabe? yo dispuesta a trabajar. (¿tú no estabas enterada?) Lo habíamos conversado por ahí, pero no sabía que ya tan pronto estaba como así”.

¿Le incomoda trabajar con Neutro?

Por otro lado, antes de retirarse, Mayra Goñi fue clara al mencionar que no tiene problemas si se presenta la oportunidad de animar junto con Neutro.

“(¿Te incomoda un poco?) Para nada, no. (¿cómo va la relación con Neutro?) Chicos me tengo que ir, estoy con mi familia. Para nada (no se han peleado), yo lo quiero mucho, es mi amigo”, fue lo último que dijo ante cámaras.