Streamer Neutro muestra sin querer chat con Mayra Goñi y usuarios reaccionan: “Ni en visto”

El popular streamer Arturo Fernández, conocido en redes como ‘Neutro’, fue protagonista de un momento incómodo durante una de sus recientes transmisiones en vivo. Mientras compartía su pantalla con sus seguidores, el creador de contenido cometió un error que no pasó desapercibido: abrió por accidente la ventana de WhatsApp Web, dejando al descubierto un mensaje privado que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Los usuarios, atentos a cada detalle, no tardaron en viralizar la captura del chat, generando especulaciones sobre su vida sentimental.

Neutro muestra chat con Mayra Goñi

Hace un mes, Neutro y la modelo y actriz Mayra Goñi sorprendieron a sus seguidores al protagonizar un apasionado beso en una transmisión en vivo, lo que rápidamente dio pie a rumores sobre una posible relación sentimental. Las imágenes se compartieron ampliamente en redes sociales y varios fans comenzaron a especular sobre si entre ambos había algo más que una simple amistad. Desde entonces, la cercanía entre Neutro y Goñi se convirtió en tema de conversación constante en comunidades de fans y páginas de entretenimiento.

La reciente transmisión del streamer reavivó estos rumores cuando, al abrir su WhatsApp Web sin querer, se mostró un mensaje que él le envió a Mayra Goñi: “Te quiero bebé”. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público no fue el mensaje en sí, sino un pequeño detalle que los internautas no dejaron pasar: el texto no tenía la clásica doble flecha celeste que indica que fue leído. Esto dejó entrever que, posiblemente, la actriz ni siquiera habría abierto el mensaje.

Reacciones en redes

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y, como era de esperarse, los usuarios se volcaron a comentar la situación con humor e ironía. Frases como “Ni en visto”, “Ni le respondió”, “No, mi compa” y “Amigo, date cuenta”, fueron frecuentes en los comentarios de TikTok, Twitter e Instagram. Muchos se solidarizaron con el streamer, mientras otros lo tomaron con humor.