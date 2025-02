La cantante y actriz Mayra Goñi habló sobre las especulaciones que la relacionan sentimentalmente con el streamer más popular de 2025, Neutro, durante una entrevista en 'El Reventonazo de la Chola'.

A pesar de los rumores que los involucraban, Mayra Goñi descartó cualquier romance con la figura de 'Kick', asegurando que solo tienen una relación de amistad. Descubre cuáles fueron las declaraciones de intérprete de 'Horas'.

Mayra Goñi descartó romance con Neutro

Mayra Goñi se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Neutro, luego que el streamer le llevara mariachis. La conocida influencer descartó cualquier romance, aunque destacó su madurez, enfatizó la diferencia de edad entre los dos. “A Neutrito yo lo quiero tanto, es un niño muy maduro para su edad, pero tiene veinte añitos”, comentó la actriz, durante una entrevista con la Chola Chabuca

Asimismo, Mayra Goñi aclaró que con el streamer únicamente han compartido salidas en plan de amigos, aunque hizo una broma sobre un encuentro al que asistieron juntos, donde también estuvo presente su expareja Fabio Agostini.

En el evento, Neutro quiso sorprender a Mayra Goñi con una serenata de mariachis, generando un momento lleno de emoción. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, en medio de la celebración, apareció Fabio Agostini, la expareja de la cantante. El chico reality llegó con un enorme oso de peluche y una rosa roja, causando sorpresa entre los medios y presentes. “Se me juntó el ganado”, bromeó la cantante sobre el incidente.

Mayra Goñi negó haber 'cuadrado' a Jossmery Toledo

Por otro lado, al ser consultada por la supuesta llamada a Jossmery Toledo para 'cuadrarla' sobre su relación con Neutro, Mayra Goñi señaló que lo hizo para que no hubiera problemas entre ambas. “No le dije nada como reclamo, sino le dije si había algún problema entre nosotras”, aclaró la cantante.

Como se recuerda, Jossmery Toledo compartió detalles sobre una tensa conversación que tuvo con Mayra Goñi respecto al streamer Neutro. “Yo no lo quería decir, pero Mayra Goñi me parchó por Neutro. Me dijo que no le lave la cabeza y muchas cosas más. Me dio a entender prácticamente... no sé si está con él”, dijo la popular 'Tombita'.