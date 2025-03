En su participación para el programa ‘Hoy es domingo’, Mayra Goñi detalló qué ocurrió cuando su exnovio se enteró de que lo había engañado, por una particular razón. Según lo que resaltó la modelo en la entrevista, llegó a ser infiel porque ‘la descuidaron’. “En esas jugaditas de que voy a salir con mis amigas, conocí a alguien y metí la pata”, especificó.

En medio de rumores sobre un posible romance con el streamer Neutro, Mayra Goñi asistió a un pódcast para promocionar su canción ‘Pal amor’, donde no dudó en hablar sobre su vida amorosa. Fue ahí donde la influencer aceptó que en el pasado sí fue infiel.

Mayra Goñi engañó a una expareja

Hace unos días, Mayra Goñi estuvo en el programa ‘Hoy es domingo’, donde no dudó en hablar sobre algunos secretos de su vida sentimental, y admitió que llegó a engañar a uno de sus exnovios y cómo se enteró de esta infidelidad.

“Uno de ellos ha tenido que pagar el pato porque me descuidó tanto, yo que quería pasar tiempo con él. Una mujer, cuando dice: ‘Ya no más’, se va y le es infiel”, señaló la joven al inicio.

De acuerdo con lo que dejó entrever Mayra Goñi, la razón de su engaño fue que su pareja de ese entonces no le prestaba la atención que ella quería. “Obvio que sí he sido infiel, esa persona me descuidó un poco. Yo quería pasar tiempo con él, siempre me metía en floros”, mencionó la modelo.

¿Qué pasó cuando su expareja se enteró de la infidelidad?

Tal parece que Mayra Goñi se cansó de que su novio de aquel entonces no tuviera tiempo para ella, por lo que le dijo a sus amigas que estaba soltera en una de sus salidas.

“Me descuidó bastante. Por ejemplo, él ya estaba por salir del trabajo y yo estaba lista para vernos, y me choteaba. Entonces dije: ‘uy, no’. En esas jugaditas de que voy a salir con mis amigas, conocí a alguien y metí la pata”, agregó la influencer.

En esa misma línea, Mayra Goñi declaró que esa pareja no era alguien de la farándula peruana, ya que fue de sus primeros novios. “Me pidió que me fuera de su casa porque se enteró de que le fui infiel (...) Dejo en claro que no es ninguno de los que ustedes conocen, es alguien muy del pasado, nada famoso”, finalizó al respecto.