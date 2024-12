Julián Zucchi hace fuerte pedido tras enfrentamientos con Yiddá Eslava: "Recen por mi familia"

Julián Zucchi, actor argentino y expareja de Yiddá Eslava, hizo un emotivo llamado a sus seguidores en medio de un complicado conflicto familiar. Tras una serie de enfrentamientos públicos por la tenencia y el cuidado de sus hijos, el actor compartió su tristeza a través de sus redes sociales, en el que también pidió apoyo y respeto ante la difícil situación que atraviesa.

“Gracias de corazón a todos los que eligieron la empatía y el respeto en este momento tan delicado, especialmente acercándonos a fechas tan sensibles”, expresó Zucchi, quien también reveló que no ha podido estar cerca de sus hijos ni comunicarse con ellos en semanas.

El fuerte pedido de Julián Zucchi tras polémica con Yiddá Eslava

En medio de las disputas legales y emocionales con Yiddá Eslava, Julián Zucchi utilizó sus redes sociales para hacer un pedido a sus seguidores. “Creo que nunca les pedí esto, pero hoy sí me atrevo: recen por mí, por mis hijos y por mi familia. Para que todo se solucione con paz y entendimiento”, declaró el actor.

El mensaje, publicado en un momento particularmente emotivo, también incluyó un llamado a la reflexión para quienes lo critican. “Si no tienen nada positivo que decir o algo que sume, solo les pido llamarse al silencio y optar por el respeto. Nadie sabe lo que una persona está viviendo internamente”, puntualizó. Estas declaraciones resaltaron la necesidad de empatía y apoyo en medio de un escenario familiar complejo y emocionalmente desgastante.

Mensaje de Julián. Foto: Instagram/julianzucchi

Julián Zucchi revela que no puede ver a sus hijos

Recientemente, a través de su canal de difusión en Instagram, Julián Zucchi compartió el dolor que siente al no poder tener contacto con sus hijos. “Hoy es un día triste, no sé cómo hacer para aceptar, no poder ver ni escuchar la voz de mis hijos, aunque sea por una llamada. Tengo el corazón roto”, escribió el actor, recibiendo de inmediato muestras de apoyo de sus seguidores.

Según las declaraciones del actor, sus hijos estarían siendo retenidos en casa, sin acceso a terapias ni contacto con él. “Están retenidos en la casa y no los sacan ni a las terapias, no me responden, los tienen encerrados. No me abren ni me responden el teléfono”, agregó Julián, quien visiblemente afectado, ha optado por no recurrir a denuncias legales para evitar empeorar la situación.

Ante las recomendaciones de sus seguidores para tomar medidas legales, el actor explicó su postura. “¿Y eso va a lograr calmarla? Creo que por el camino que veníamos ya quedó demostrado que no vamos a llegar a ningún buen puerto”, respondió, dejando claro que su prioridad es encontrar una solución pacífica y evitar mayores conflictos.