Yiddá Eslava dejó a todos con la boca abierta al mostrar el resultado de su rinoplastia a través de sus redes sociales. La influencer y exchica reality compartió con sus seguidores que se sometió a una cirugía estética hace una semana, sorprendiendo a muchos con la noticia de que había optado por una intervención que había estado considerando por algún tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró su satisfacción con el resultado final de la operación, que le permitió corregir algunos problemas de su nariz, especialmente relacionados con el tabique nasal. La decisión de realizarse esta rinoplastia no fue fácil para la influencer, quien reconoció que se mantuvo alejada de las redes sociales durante algunos días debido al reposo necesario para la recuperación.

Yiddá Eslava ocultó su cirugía por delicada razón

Yiddá Eslava explicó a sus seguidores por qué decidió mantener en secreto su cirugía. La influencer confesó que la intervención era importante para su salud, ya que tenía un problema en el tabique nasal que necesitaba ser corregido. Sin embargo, decidió no hacer pública su operación de inmediato porque no quería mostrar una faceta vulnerable en un momento tan delicado. “No hemos venido al mundo para dar pena. Cosas positivas”, expresó la actriz en sus historias de Instagram.

Además, Yiddá fue tajante en cuanto a los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió. Aunque el cirujano le sugirió realizar un injerto de cartílago de su oreja o cadera, Eslava rechazó esta opción y pidió una intervención menos invasiva. La influencer comentó que lo que realmente quería era mejorar la forma de su nariz sin tener que recurrir a cirugías más complejas o dolorosas.

Yiddá Eslava mandó comunicado tras polémica con Julián Zucchi?

Además de los recientes cambios estéticos en su vida, Yiddá Eslava también ha estado en el centro de atención por su enfrentamiento con su expareja, Julián Zucchi. La influencer peruana decidió ponerle fin a todo lo relacionado con su separación y, a través de un comunicado en redes sociales, anunció que cerraba este capítulo de su vida. Eslava aclaró que desde el principio de su separación, optó por resolver los problemas de manera extrajudicial y con sentido común, pero lamentablemente no recibió respuestas positivas de actor argentino.

“Buscaron la vía judicial para resolverlos”, dijo la exchica reality, haciendo hincapié en que este conflicto pasaría ahora a ser tratado por las autoridades correspondientes. En el comunicado, Eslava aseguró que no hará más público el tema, ni se prestará a provocaciones. “Voy a cerrar este capítulo lamentable y reprochable en todos los sentidos. No haré más de este tema un circo”, expresó. La influencer enfatizó que su prioridad es mantener la paz y no dejarse arrastrar por situaciones conflictivas, centrándose en su bienestar y en sus hijos, a quienes siempre coloca en primer lugar.