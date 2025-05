Karla Tarazona lanza potente mensaje contra Mónica Cabrejos por llamarla ‘recicladora del amor’: “No me interesa caer a su nivel”

La presentadora de televisión Mónica Cabrejos sorprendió al criticar a Karla Tarazona, conductora de ‘Préndete’, por retomar su relación con el cantante Christian Domínguez, quien le fue infiel a Pamela Franco, madre de su hijo, y había hasta rumores de contraer matrimonio a futuro.

“Ella es una reincidente en el amor, más bien una recicladora del amor. Si eso le hace feliz, pues es su vida”, expresó la exconductora de 'Al sexto día' entre risas en el pódcast de Trome. Ante estas declaraciones, Domínguez no dudó en responder y acusó a Cabrejos de ser “vulgar y faltosa”. Por su parte, Karla Tarazona rompió su silencio y decidió responder a la exbailarina.

Karla Tarazona lanza fuerte e irónico mensaje contra Mónica Cabrejos

Karla Tarazona, pareja de Christian Domínguez, no dudó en responder a las fuertes críticas de Mónica Cabrejos hacia su relación. "Lo tomo de quien viene. Si hablar de mí le ayuda a generar, está bien. Entonces, mi próximo nombre será Beneficencia Pública", afirmó Karla con tono burlón.

"Me tiene sin cuidado lo que diga ella. Me preocuparía si fuera mi mamá quien lo dijera. No me interesa caer a su nivel", cerró contundente la presentadora de televisión, luego de que Cabrejos la llamara ‘recicladora del amor’.

Christian Domínguez defiende a Karla Tarazona tras las críticas de Mónica Cabrejos

Christian Domínguez no se quedó callado y respondió con firmeza a las críticas de Mónica Cabrejos, quien cuestionó su historial sentimental y llamó "recicladora del amor" a Karla Tarazona por retomar su relación con él.

“Siento decepción. Me pareció vulgar, ordinaria… La señora perdió todo mi respeto cuando salió en televisión a hacer su gira de medios para promocionar su unipersonal, usando a Karla en su show para generar polémica”, expresó Domínguez, totalmente molesto.

El cantante también aclaró que antes había mantenido una relación cordial con Cabrejos, pero que sus recientes comentarios fueron completamente innecesarios. “A mí me hizo una analogía con una bolsa de basura”, añadió indignado.