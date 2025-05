Mónica Cabrejos encara a Christian Domínguez tras llamarla ‘ordinaria’: “Ojalá nunca más te ampayen”

Mónica Cabrejos respondió con fuerza a las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien la calificó de “ordinaria” y “vulgar” por opinar sobre sus errores en el ámbito amoroso. La psicoterapeuta, conocida por su estilo frontal, no dudó en recordarle al líder de La Gran Orquesta Internacional su polémico ampay en la vía pública, ocurrido mientras aún mantenía una relación con Pamela Franco.

La respuesta de Cabrejos se dio tras las críticas de Domínguez, quien se mostró molesto por los comentarios de la psicoterapeuta sobre su historial amoroso y su relación con Karla Tarazona. Mónica había calificado a Tarazona de “recicladora” por retomar la relación con él tras su ruptura con Pamela, lo que desató la indignación del cantante.

Mónica Cabrejos responde a las fuertes críticas de Christian Domínguez

En la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', Mónica Cabrejos salió al frente para responder a los duros calificativos que Christian Domínguez le dedicó, tildándola de "vulgar" y "ordinaria". En su intervención, la psicóloga no dudó en recordar el polémico ampay que protagonizó el cantante en su camioneta con Mary Moncada, mientras aún estaba con Pamela Franco.

"¿Cuál es tu escala Christian Domínguez para llamar a alguien vulgar y ordinaria? No hay nada más vulgar y ordinario e irrespetuoso que subirte a una camioneta y tener intimidad en la vía pública y jurarle amor eterno a la mamá de tu hija. Creo que después de eso, no hay nada más vulgar", sentenció.

Según Cabrejos, ella se distingue por su transparencia, a diferencia de Christian Domínguez, cuyo comportamiento ha sido evidenciado por su historial de infidelidades. "Yo soy una persona frontal que no se viste de santa y me persigno para señalar a los demás. No considero que haya hecho algo para ofenderlo... Todo mundo sabe quién soy, alguien soltera que puede hacer con su vida lo que quiera, a diferencia de ti, que se mostraba como el hombre fiel, pero se iba con Mary Moncada", explicó.

Para cerrar su mensaje, Mónica le deseó lo mejor a Christian Domínguez, poniendo fin al tema: "Si él se siente una estrella, yo no soy una estrella y menos una estrellada. Es todo lo que le voy a decir. Te deseo lo mejor y que te vaya muy bien y ojalá nunca más te ampayen", concluyó, mostrando su indiferencia y finalizando con un gesto sarcástico, formando un corazón con sus manos.