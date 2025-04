Las presentadoras Karla Tarazona y Janet Barboza sostuvieron una extensa conversación en el podcast de la ‘Rulitos’, transmitido por YouTube. Durante la charla, la conductora de ‘Préndete’ habló con sinceridad sobre diversos aspectos de su vida personal, pero lo que más sorprendió fue cuando reveló detalles inéditos sobre la relación que ella y sus hijos mantienen con Pamela Franco, exnovia de Christian Domínguez.

Cabe recordar que la actual pareja de Christian Cueva y el cumbiambero tuvieron una relación de la que nació una hija. Por esta razón, Tarazona ha mantenido una relación cordial con Franco, con el objetivo de que los hijos de ambas, quienes son medio hermanos, puedan convivir en armonía.

Karla Tarazona explica la relación que tienen sus hijos con Pamela Franco

Karla Tarazona le contó a Janet Barboza que, mientras Christian Domínguez y Pamela Franco mantenían una relación, decidió que sus tres hijos (dos de ellos con Leonard León y uno con Domínguez) conocieran a la cantante de cumbia. Su intención era generar un ambiente sano para los menores, dejando de lado cualquier conflicto entre los adultos.

“Con ella siempre hubo una relación cordial. Me recomendaron que lo correcto era presentarle a Valentino para que viera que tenemos una buena relación y que no hay problemas. Porque, a veces, uno pone a los niños entre la espada y la pared, y yo no quería poner a mi hijo en esa situación incómoda. Nos encontramos en un restaurante, se la presenté a los tres. Ella ha salido con mis hijos. Eso es lo correcto y lo aprendes con el tiempo”, compartió Karla de manera tranquila.

También añadió que su hijo menor sigue manteniendo una buena relación con Pamela Franco debido a su vínculo con María Cataleya, hija de la cumbiambera y Christian Domínguez. “La relación que ella (Pamela) ha tenido con mi hijo está bien, nunca me ha parecido mal. Han salido juntos porque en su momento ella fue la pareja de su papá. Ahora hay un lazo entre su hija y mi hijo, ellos siempre serán hermanos. Por eso, como padres, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que haya una buena relación entre nosotros”, explicó.

Pamela Franco y su reacción tras pedida de mano de Domínguez a Tarazona

Días atrás, Pamela Franco se pronunció tras la pedida de mano que Christian Domínguez le hizo a Karla Tarazona en el podcast de Kenji Fujimori. La cumbiambera minimizó en un primer momento el gesto de su expareja, pero luego afirmó que espera que sean felices.

“No he visto nada, solo veo lo que me importa… Hoy por hoy, lo que hagan otras personas no me interesa, en buena onda, no me importa. Mi vida gira en torno a las personas que amo en este momento y a mi familia”, compartió inicialmente en el podcast ¿Ahora qué?. “Creo que, en general, todas las personas pasamos por momentos. Y en este momento, ellos están enamorados, conviven y eso se aplaude. Que sean felices”, aseguró Pamela Franco.