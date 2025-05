La actriz cómica Dayanita atraviesa una de los momentos más difíciles de su vida: actualmente se encuentra internada en un hospital y enfrenta una carta notarial enviada por Jorge Benavides, en la que se le exige el pago de una multa equivalente a 20 veces su sueldo por incumplir su contrato, tras abandonar el programa ‘JB en ATV’ sin dar explicaciones.

A esta complicada situación se le suma también una estafa que sufrió semanas atrás, en la que perdió S/ 28.000, según reveló en exclusiva al programa ‘Todo se filtra’. Este duro golpe económico la dejó sin ahorros y la habría llevado a caer en una profunda depresión, lo que explicaría su salida del espacio humorístico de ATV.

Ahora, en medio de este escenario adverso, Dayanita confirmó que organizará una pollada en Villa el Salvador, con el objetivo de recuperarse económicamente y salir adelante.

Dayanita anuncia pollada y niega que tratamiento hormonal la afecte emocionalmente

En medio de rumores sobre su estado emocional, generados por las recientes declaraciones del popular ‘Toñizonte’, quien aseguró que Dayanita se encontraba afectada anímicamente debido a un tratamiento de hormonas femeninas, la humorista desmintió esa versión. En una conversación con Trome, aclaró que todo se debe a los serios problemas económicos.

“Ya estoy bien, tranquila. No me están afectando las hormonas, me están afectando los problemas, las deudas por la estafa que me hicieron. Por eso, a fin de mes haré una pollada para ir juntando”, expresó. La ceremonia de Dayanita se llevará a cabo este 31 de mayo en Villa el Salvador, y se presentarán orquestas de salsa, según el flyer promocional compartido en sus redes sociales.

Dayanita también reveló que, tras su salida del programa ‘JB en ATV’, sus ingresos han disminuidos considerablemente. Aunque sigue trabajando como humorista en las calles e influencer en TikTok, aseguró que apenas logra cubrir sus gastos básicos. “Sí, yo salgo a la calle, no gano un dineral, gano lo mínimo. También hago mis transmisiones, saco poquito para poder sustentar algunas cosas. Estoy desesperada”, dijo la humorista de 27 años a Trome.

Dayanita y el flyer publicitario de su pollada en Villa el Salvador. Foto: Instagram.

Dayanita revela que fue estafada con S/28.000

En conversación con el programa ‘Todo se filtra’ semanas atrás, Dayanita contó el difícil momento que atraviesa tras haber sido víctima de una estafa vinculada a la organización de un evento. La actriz cómica relató que perdió casi todo su dinero y que, por miedo, ha preferido no revelar la identidad de la persona involucrada.

“Perdí casi todo lo que tenía. Fue una estafa y un engaño por un tema de evento (…) No quiero mencionar a esa persona porque tengo miedo. Para mí fue traumático. Voy a hacer la denuncia y la demanda”, declaró con la voz entrecortada.

A sus 27 años, confesó que la situación la llevó a un estado emocional muy delicado. “Siento depresión y atenté conmigo, sí, hace poco. La semana pasada fui a mi primera terapia, pero no me siento bien”, comentó.