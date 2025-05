En la edición del lunes 12 de mayo, Magaly Medina se mostró sorprendida por unos recientes comentarios de Álvaro Paz de la Barra, expareja de Sofía Franco. El político peruano, en un comentario publicado en redes sociales, señaló que su familia fue la causante de enviar a la conductora de ATV a prisión, luego de mostrar en su entonces revista 'Magaly Te Ve' unas imágenes de Paolo Guerrero junto a Fiorella Chirichigno. La presentadora acusó al deportista de haber salido de la concentración de la selección en horas de la madrugada.

Tras esto, Magaly Medina y Ney Guerrero fueron citados a dos lecturas de sentencia, pero no asistieron. En la tercera oportunidad, acudieron y fue allí cuando la jueza María Teresa Cabrera les notificó la sentencia. La 'Urraca' recibió 5 meses de prisión y una indemnización de 100 mil soles al futbolista, monto que en segunda instancia se elevó a 200 mil soles. Por su parte, fue condenado a 3 meses de prisión.

La dura respuesta de Magaly Medina ante insinuaciones de Álvaro Paz de la Barra

En medio de su programa, Magaly Medina mostró el comentario en el cual, Álvaro Paz de la Barra, insinúa que su familia fue la causante del encarcelamiento de la 'Urraca' el pasado 16 de octubre del 2008. "Sus odios hacia mi familia por haberla metido presa la invaden", publicó el político, lo cual, motivó la dura respuesta de la figura televisiva de ATV.

“A mí me gustaría que me explique cómo así, ¿su familia me metió presa? Yo sé que en este país hay muchísimos arreglos bajo la mesa, sobre todo en cuestión de venganzas personales”, expresó visiblemente molesta.

“Soy una mujer que no soy de odios, yo perdí un juicio que nunca debí perder… ¿Él fue el que dio la orden de meterme presa? Sabemos que su padre era un supremo, creo, ¿no? ¿Él fue el que dio la orden de que me metieran presa? Deberían decirlo, para yo también saberlo”, le respondió Magaly Medina directamente a Álvaro Paz de la Barra.

Álvaro Paz de la Barra y la vez que habló sobre el encarcelamiento de Magaly Medina

Hace unos años, Álvaro Paz de la Barra se pronunció sobre Magaly Medina durante un mitín, sin dudar en compartir el motivo por el cual la conductora de espectáculos lo detestaba. El exalcalde de La Molina explicó lo siguiente:

“¿Ustedes saben por qué Magaly Medina me odia tanto? Les cuento que mi padre, Vladimir Paz de la Barra que hoy está en el cielo, fue el abogado de la jueza que la puso presa a ella seis meses. Por tal motivo, ella nos odia. Por eso les pido ustedes su apoyo y su respaldo. Pero yo no la odio. Y si me quiere invitar a su set yo encantado de estar con ella”.

Magaly no tardó en responder de manera tajante: "Pobrecito este tipo… Cuenta una historia fictica, a mí que me importa quién defendió a la jueza que me mandó a la cárcel. Ya estuve dos meses en una cárcel, cuál es la molestia que pueda tener con ella… No voy a decir acá lo que se dice de su padre porque es un señor que está muerto. Y a la jueza la denunció su propia asistenta legal, ella la acusó de corrupta…".