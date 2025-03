Leslie Shaw explica por qué no asistió a marcha ‘Artistas por la paz’: “Puro figureti”

Leslie Shaw, quien fue una de las figuras destacadas en la primera marcha, expresó su descontento a través de una transmisión en la plataforma de TikTok, donde criticó la participación de artistas que, según ella, buscan más la atención mediática que el verdadero propósito de la movilización.

Este viernes 28 de marzo se llevó a cabo la marcha ‘Artistas por la paz’, siendo la segunda concentración civil con el objetivo de exigir soluciones concretas ante el alarmante incremento de la delincuencia en el país, a pesar de las amenazas recibidas por algunos de los artistas involucrados. Sin embargo, Leslie Shaw vio conveniente no asistir a esta movilización, considerando que solo van ‘figuretis’.

PUEDES VER: Leslie Shaw comparte conmovedora dedicatoria en memoria de Paul Flores

Leslie Shaw y su fuerte mensaje previo a la marcha

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Leslie Shaw manifestó su decisión de no asistir a la marcha ‘Artistas por la paz’ que se realizó el viernes 28 de marzo, señalando previamente que el evento solo estará compuesto por “puro figureti”.

“Yo no voy a marchar el 28 porque el 28 va a ir puro figureti y yo no quiero ir a tomarme foto con esa gente, la verdad que cero ganas. Yo ya fui a la primera marcha, a la que fue la gente realmente afectada, que somos todos los peruanos. Yo en ningún momento sabía que era una marcha de artistas que no se deciden”, señaló la cantante en su ‘live’.

Luego de la gran concentración que se realizó el pasado viernes 21 de marzo, donde diferentes músicos exigieron medidas de protección por las constantes extorsiones, este viernes 28 de marzo se realizó nuevamente una marcha denominada ‘Artistas por la paz’. Al evento asistieron diferentes artistas conocidos como Paula Arias, Dina Paucar, Yahaira Plasencia, Corazón Serrano, entre otros.

El tajante misil de Leslie Shaw

La cantante Leslie Shaw también recordó que en la primera convocatoria, muchos artistas dudaron en participar, lo que generó un ambiente de desconfianza.

“Después de no saber si ir a la marcha hicieron su contenido, los artistas figuretis, se pasaron. Vamos a ver mañana en la marcha que van a exigir los artistas, con qué pachotada saldrán. Hacer una marcha es para exigir algo, no para tomarse fotos”, agregó.