Jonathan Maicelo presenta a su nueva pareja y expone la diferencia de edad: "Estamos juntos"

Tras sus explosivas confesiones en 'El valor de la verdad', Jonathan Maicelo apareció en el set de 'La noche habla' con su nueva pareja Lucero tras su relación con Samantha Batallanos. Aunque el boxeador prefirió no etiquetar la relación ni revelar detalles sobre cuándo iniciaron su romance, sí afirmó con seguridad: “Estamos juntos y punto, estamos bien”.

Jonathan Maicelo presenta a su nueva pareja tras romance con Samantha Batallanos

Durante el programa, Jonathan Maicelo fue acompañado por su nueva pareja Lucero. La joven fue invitada al set del programa, en el que sorprendió por su actitud frente a cámaras. Aunque evitó responder desde cuándo están saliendo, dejó entrever que ambos se conocen desde hace tiempo: “Nos conocemos desde el año pasado”, dijo.

Lucero también fue consultada sobre Samantha Batallanos, pero aseguró no tener vínculo alguno con ella. “No me molesta para nada. Yo la conozco por redes nomás. No la sigo. Hemos tocado el tema por las preguntas que ha respondido en el polígrafo”, declaró.

Por su parte, Jonathan Maicelo negó rotundamente que su historia con Lucero haya comenzado como una relación de “amigos con derechos”. “Si tú sales con alguien, es para que solo sea con esa persona. Si ustedes me alucinan que salgo con mil mujeres, no es verdad”, afirmó.

¿Cuántos años diferencia le lleva Jonathan Maicelo a su nueva pareja?

Durante la conversación, Jonathan Maicelo dejó entrever la diferencia de edad que lo separa de Lucero al mencionar de forma sutil: “Somos 40 y 20”. Con esta breve expresión, el exboxeador —de 41 años— hizo alusión a los 23 años de su pareja, dejando en evidencia los 18 años que los distancian.

La joven también reafirmó su seguridad al hablar del pasado amoroso de Maicelo y aseguró que no le afectan sus antecedentes sentimentales. “Lo que no fue en mi año, no me ha daño”, expresó con soltura ante las cámaras.