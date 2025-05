Durante su participación en el programa 'El valor de la verdad', transmitido el domingo 11 de mayo, Jonathan Maicelo enfrentó una pregunta directa que generó tensión en el set: “¿Están tus empresas involucradas en lavado de activos?”. Sin titubear, el empresario y exdeportista respondió “No”, y el polígrafo confirmó la veracidad de su respuesta.

Jonathan Maicelo defendió su trayectoria empresarial con firmeza, señalando que los rumores sobre supuestos actos ilícitos nacen de la envidia. “La gente envidiosa dice cualquier cosa”, expresó. Aseguró que ha construido sus negocios con esfuerzo, pese a enfrentar obstáculos por parte de algunas autoridades. “Los peores extorsionadores son los municipios”, denunció ante el asombro del público.

Jonathan Maicelo revela sus amistades en los penales

Uno de los momentos más reveladores de la noche fue cuando Jonathan Maicelo afirmó tener contactos dentro del sistema penitenciario. Mencionó nombres de penales conocidos y sostuvo que algunas de esas personas han sido clave para su seguridad. “Tengo amigos en todos lados. En Challapalca, Sarita y Lurigancho, por ejemplo, conozco a personas que me han apoyado. Tengo amiguitos que me cuidan”, confesó.

El exboxeador relató un episodio en el que su local en Zárate fue blanco de una amenaza. “Me dejaron una granada en Chimú, en Zárate. Pensaban que era otro local, no el mío”, comentó. La situación fue controlada gracias a lo que llamó su red de contactos, incluso aludiendo a ellos como 'los Avengers.

Jonathan Maicelo arremete contra las autoridades

Además de referirse a la falta de apoyo policial, Jonathan Maicelo aseguró haber vivido múltiples episodios violentos desde joven. “A mí me han apuntado con armas, me han amenazado de muerte, he vivido en la zona más peligrosa del Callao”, recordó.

Denunció que, tras la amenaza con explosivos, la policía no actuó con eficacia, e incluso sugirió que muchas trabas provienen de los propios municipios. “Son los que más molestan, los que más están buscándote, obstaculizándote para no progresar como empresario”, insistió.