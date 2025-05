Florcita Polo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La exreina de belleza abandonó el país luego de revelar que es víctima de graves amenazas de extorsión. A través de su abogado, confirmó que tomó esta drástica decisión para proteger su vida y la de su familia.

Según contó en una reciente entrevista con el programa 'Día D' de ATV, Florcita Polo comenzó a recibir mensajes de extorsión en los que se le exigía el pago de 20 mil dólares. Las amenazas incluyen advertencias de muerte contra su madre, la excongresista Susy Díaz.

Florcita Polo denuncia extorsión y abandona el país por su seguridad

Florcita Polo, quien ostentó el título de Miss Mundo Latina Perú y se desempeñaba como Miss Turismo, explicó que tuvo que suspender todas sus actividades laborales debido a la situación. En conversación con el dominical, detalló cómo fue el inicio del acoso.

Todo comenzó con intentos de contacto a través del número que utiliza para contratos. Los extorsionadores le enviaron un audio que no escuchó y, al no obtener respuesta, decidieron escribirle mensajes directos a través de WhatsApp. Fue entonces cuando comenzaron a exigirle 20 mil dólares con frases intimidantes como: “Si quiere seguir trabajando va a pagar 20 mil dólares. No quiero padrinos y así vaya al ministro, lo vamos a hacer volar.”

A medida que pasaban los días, los delincuentes utilizaron nuevos números para continuar con las amenazas. La situación se volvió aún más grave cuando incluyeron a su madre en los mensajes. Uno de ellos advertía: “Ahora vamos a matar a tu vieja Susy en su edificio le vamos a meter dos piñas, granadas. Cometiste un grave error al tirarnos dedo con la policía.” Incluso elevaron la cifra exigida a 100 mil dólares.

Frente a este panorama, la hija de Polo Campos tomó la difícil decisión de abandonar el Perú. Su abogado, Ysrael Castillo, confirmó que salió del país para protegerse. “Ella ha salido del país para ponerse a buen recaudo”, aseguró, señalando que la prioridad es garantizar su integridad física y emocional.

Flor Polo exige el actuar de las autoridades

La hija de Susy Díaz expresó su deseo de que las autoridades actúen con celeridad. “Que le caiga todo el peso de la ley a esas personas que están haciendo que esté nerviosa y no pueda seguir con mis actividades, que pare de trabajar”, declaró.

Florcita también reflexionó sobre cómo este tipo de crímenes afectan a miles de peruanos. “Sé que muchas personas están pasando por situaciones complicadas de extorsión y es la primera vez que yo paso por estas cosas y me afectan un montón”, afirmó.