Tras la talentosa colaboración entre Alfredo Zambrano y Lucía de la Cruz, la misma cantante anunció que en los próximos días grabará una canción junto al esposo de Magaly Medina, lo que podría ser un proyecto interesante, ya que el notario tiene un gran interés por la música y, en diferentes ocasiones, no duda en mostrar su talento artístico.

En una reciente entrevista, Lucía de la Cruz destacó las habilidades artísticas del notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. Durante una celebración privada en una playa del sur de Lima, ambos interpretaron un bolero, mostrando su complicidad musical. Además, la cantante anunció que en pocos días se reunirán para grabar una nueva canción juntos, lo que promete ser un proyecto interesante para sus seguidores.

La revelación de Lucía de la Cruz

Lucía de la Cruz, este fin de semana, fue contratada para una fiesta privada, llevándose la sorpresa de que entre los asistentes estaba el notario Alfredo Zambrano con Magaly Medina. Por ello, la misma conductora, en sus historias de Instagram, compartió videos de este especial momento entre ambos.

Después de que Lucía de la Cruz cantara con Alfredo Zambrano, la artista no dudó en elogiar el talento del notario, revelando al diario Trome que en los próximos días grabará un tema con el esposo de Magaly Medina. “Hemos conversado después y hemos quedado en grabar algo juntos, va a ser algo muy bonito, le gustará a todo mi público”, señaló la cantante.

Cabe señalar que hace años, Lucía de la Cruz ya había comentado sobre su interés en grabar un tema con Alfredo Zambrano, pero nunca se dio la oportunidad.

Lucía de la Cruz elogia a Alfredo Zambrano

Por otro lado, Lucía de la Cruz, en su entrevista con el citado diario, no dudó en hacer una comparación entre la voz de Alfredo Zambrano y la de Christian Cueva.

“Yo soy cantante e intérprete con sesenta años de vida artística y hay una gran diferencia entre el señor Zambrano y Christian Cueva, pues mi sobrino juega bien al fútbol y le gusta la música. En cambio, el esposo de Magaly es notario, canta y no desafina, tiene una linda voz, es tenor. Yo me quedo con él, tiene talento y no lo digo por patera”, comentó tajantemente.