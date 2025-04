Briela Cirilo estalla contra seguidor que la acusó de lucir con sueño en show: "Si no tienes plata..."

Briela Cirilo, integrante destacada del grupo de cumbia Corazón Serrano, protagonizó un tenso momento durante una transmisión en vivo a través de TikTok, cuando un seguidor cuestionó su actitud en el escenario. El usuario comentó que la cantante parecía “con sueño” durante las presentaciones, generando una inmediata y contundente respuesta por parte de la artista.

La vocalista no dejó pasar la crítica y respondió de forma tajante, evidenciando su incomodidad ante lo que consideró un comentario fuera de lugar. Molesta por la situación, terminó bloqueando al usuario y aseguró que ese tipo de mensajes la incomodan profundamente.

Briela Cirilo responde con todo a seguidor que le cuestionó su desempeño en conciertos

La cantante Briela Cirilo, una de las voces más reconocidas de la agrupación de cumbia Corazón Serrano, protagonizó un tenso momento en una transmisión en vivo en TikTok. Mientras interactuaba con sus seguidores, la intérprete fue sorprendida por un comentario que cuestionaba su entrega en los conciertos, asegurando que “todo el show estás con sueño”.

La vocalista, visiblemente incómoda y molesta, no dudó en responder con firmeza al usuario que lanzó dicha crítica. "Mira, hijito, si no tienes plata para ir a más de dos shows, entonces tu comentario para mí es totalmente irrelevante y te puedes ir bien lejos, la verdad", dijo tajantemente la cantante.

La cantante de Corazón Serrano continuó su descargo dejando en claro que no tolerará ese tipo de mensajes negativos: “Y si quieres, bloquéame, si quieres, déjame de seguir. Deja de mirar mi cacharro porque tu comentario me da gastritis, me da acidez, la verdad, y debe ser bien misio como para no haber ido a más de dos shows de Corazón y juzgarme como si durmiera conmigo”.

Posteriormente, la intérprete de Corazón Serrano se despidió del seguidor con ironía y aseguró que procedería a bloquearlo: "Un besito para ti y con todo el cariño del mundo, pero te voy a bloquear, chao". También reconoció sentirse fastidiada por comentarios que, según ella, no reflejan la realidad de su desempeño en el escenario. “Me molestan mucho estos comentarios, de verdad, porque son gente que no ha ido a ningún show o ha ido a un par de shows y dicen siempre estás con sueño”.