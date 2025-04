Kiara Lozano, reconocida cantante de Corazón Serrano, se destaca por su activa presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y su trayectoria musical. Durante una reciente transmisión en TikTok, la artista expresó su anhelo de convertirse en madre y compartió sus reflexiones sobre el matrimonio, revelando su perspectiva sobre este importante tema.

¿Qué opina Kiara Lozano sobre el matrimonio?



La noche del martes 8 de abril, la prima de Kiara Lozano le preguntó a la cantante de Corazón Serrano a qué edad le gustaría casarse, a lo que la intérprete de ‘Mix Zumbalo’ indicó que llegar al altar, para ella, no es un sueño.



“El matrimonio puede ser en cualquier momento. A nadie se le pasa el tren. Creo que el matrimonio, hoy en día, no es una prioridad. Solo es una formalización”, sostuvo Kiara Lozano.

Kiara Lozano no descarta convertirse en madre



Por otro lado, la maternidad sí es algo pendiente para Kiara Lozano. “La pregunta correcta para una mujer sería a qué edad desearías tener hijos o ser madre”, dijo la intérprete de la selva.

Kiara Lozano también respondió en qué momento de su vida le gustaría tener hijos: “Yo, al menos, no me gustaría pasarme de los 30 años. A los 30, ya debería de tener un bebé. Es lo que yo digo, pero no se sabe. Esa es mi idea. Más allá de los 30, hormonalmente es difícil”, añade.



¿Por qué Kiara Lozano se alejó temporalmente de Corazón Serrano?



Días atrás, la cantante Kiara Lozano conmocionó a sus seguidores al anunciar su ausencia temporal de Corazón Serrano debido a una difícil situación personal. A través de sus redes sociales, la artista originaria de Tarapoto compartió que tuvo que realizar un viaje inesperado por el fallecimiento de un familiar cercano.



La noticia fue divulgada en su cuenta de Instagram, donde Kiara aprovechó un breve descanso para interactuar con sus fans. En una de las interacciones, una seguidora le preguntó de manera casual sobre su reciente viaje. Sin embargo, la respuesta de Kiara fue profundamente emotiva: “Casi nadie lo supo, pero justo tuve un viaje corto a casa para despedir a quien es hoy un nuevo ángel en el cielo”, expresó, acompañando su mensaje con una imagen que hacía referencia a la fecha del deceso, el 24 de marzo.