Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores durante un reciente concierto de la agrupación al hacer un fuerte reclamo a Milagros Díaz. La situación ocurrió inesperadamente mientras las artistas estaban sobre el escenario, y la tensión entre ambas quedó al descubierto, lo que provocó gran revuelo en las redes sociales tras la viralización de las imágenes. Aunque no se dieron detalles precisos sobre el origen del reclamo, este incidente generó gran curiosidad entre los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre las posibles diferencias entre las dos cantantes.

Este acontecimiento llega después de que Kiara celebrara su cumpleaños en su tierra natal, Rumisapa, rodeada de amigos cercanos y familiares. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales fue la ausencia de las demás integrantes de Corazón Serrano en la fiesta, lo que desató una ola de especulaciones y comentarios sobre las relaciones personales dentro del grupo. La tensión visible entre Kiara y Milagros, junto con las dudas sobre la dinámica dentro de la agrupación, mantiene a los seguidores de la banda expectantes ante lo que podría estar ocurriendo fuera de los escenarios.

¿Qué pasó entre Kiara Lozano y Milagros Díaz?

En las últimas horas, se ha hecho viral un video que muestra un tenso momento ocurrido durante un concierto de Corazón Serrano, en el que Kiara Lozano le levanta la voz a su compañera, Milagros Díaz. En las imágenes, se puede escuchar que Kiara le habría dicho a Milagros: "¡Ya no me hables!", mientras ambas se encontraban sobre el escenario.

La tensión entre las dos artistas quedó al descubierto ante los asistentes y, a través de las redes sociales, la situación incómoda se hizo evidente, generando gran curiosidad entre sus seguidores. Además, en otro video, se puede observar a Milagros Díaz siendo consolada por Ana Lucía Urbina, visiblemente afectada y con una expresión de tristeza e incomodidad.

Este momento habría sucedido poco después del altercado con Kiara Lozano, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre el estado de las relaciones entre las integrantes del grupo. La discusión que se produjo en medio de la gira de Corazón Serrano, y no tardó en causar revuelo entre los seguidores, quienes cuestionaron la actitud de la joven cantante y pusieron en duda el compañerismo dentro de la agrupación.

PUEDES VER: Susana Alvarado y Paco Bazán desatan locura al reaparecer juntos en público tras rumores de compromiso

Kiara Lozano y la relación con sus compañeras de Corazón Serrano

Durante un live de TikTok en octubre de 2024, Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al afirmar que, aunque mantiene un trato cordial, no considera amigas a sus compañeras de la agrupación. "Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas", explicó la cantante. Además, destacó que sus verdaderas amistades se encuentran en la Selva, mencionando a su mejor amiga, Jazmín, quien la ha acompañado desde su infancia.

A pesar de no tener una relación cercana con sus compañeras, Kiara enfatizó la importancia de mantener un ambiente laboral positivo. "De llevarse bien con todas las personas, por supuesto. Y, si se trata del trabajo, pues tienes que saber lidiar con los compañeros del trabajo positivamente", comentó en ese momento.