A casi dos meses del fallecimiento de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, estalló una controversia pública entre su viuda, Carolina Jaramillo, y la reconocida agrupación musical. El martes 6 de mayo, Jaramillo denunció que el grupo no le ha entregado “ni un sol” desde la muerte del artista, generando una ola de reacciones en redes. Ante esta acusación, Armonía 10 rompió su silencio y emitió un comunicado en el que aseguran que ya realizaron el pago correspondiente a los herederos legales de 'El Ruso'.

“El mismo día que tuvimos conocimiento de la inscripción de la sucesión intestada en la SUNARP, hicimos el depósito en una cuenta del Banco de la Nación a favor del heredero”, informó la agrupación. En su pronunciamiento, Armonía 10 lamentó las declaraciones de la viuda y recalcó que están actuando “conforme a ley” para evitar malentendidos y dejar constancia de su cumplimiento.

Armonía 10 y los pagos a la familia de Paul Flores

El 7 de mayo, Armonía 10 detalló que se ha limitado a seguir el proceso legal establecido. "La consignación judicial es un procedimiento que está en curso y serán las autoridades competentes quienes se encargarán de notificar a las partes", explicaron. Además, señalaron que el dinero depositado corresponde a la parte proporcional que le corresponde al hijo de Paul Flores, quien tiene 13 años.

En el documento, también hicieron un llamado a la prudencia: “Somos respetuosos de las normas y de los tiempos legales. Pedimos que se respete nuestro silencio sobre este tema, que preferimos no seguir ventilando públicamente”. Finalmente, Armonía 10 indicó que esta será la última vez que se refieran al conflicto públicamente: “No hay necesidad de sembrar dudas ni de generar enfrentamientos cuando todo está debidamente acreditado”.

Viuda de Paul Flores denuncia falta de apoyo

En su comunicado del 6 de mayo, Carolina Jaramillo sostuvo que nunca se concretó el apoyo prometido por Armonía 10 tras la repentina muerte del cantante, ocurrida el 16 de marzo. A través de un comunicado difundido por su abogado, denunció que el grupo “no ha tenido la intención de ayudar al hijo de Paul” y que se han cerrado a toda posibilidad de diálogo. “No se está pidiendo dinero para mí, sino para el hijo menor del señor Paul Flores”, aclaró la defensa.

Asimismo, se desmintió que se hayan puesto trabas para rendirle homenaje al cantante: “La señora Carolina Jaramillo no ha dado ningún tipo de instrucción en cuanto a no utilizar la imagen, voz y nombre de Paul Flores García”. La viuda recalcó que, al no llegar a ningún acuerdo extrajudicial, se vieron obligados a iniciar una demanda para garantizar el bienestar del menor. “Se han agotado los plazos y hemos tomado las acciones legales que corresponden”, concluyó su representante legal.