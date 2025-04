El conflicto entre la familia del fallecido cantante Paul Flores y la agrupación de cumbia Armonía 10 sigue escalando. Julia Carolina Jaramillo, viuda del artista y madre de su hijo, ha emprendido acciones legales contra la orquesta, alegando que no se han cumplido los beneficios laborales correspondientes tras la trágica muerte del vocalista. Según su defensa legal, la agrupación no habría gestionado el Seguro de Vida Ley, una obligación laboral que debió activarse inmediatamente después del fallecimiento.

La situación se ha complicado aún más con la denuncia de que Armonía 10 estaría condicionando el pago de la indemnización al traspaso exclusivo de los derechos de imagen del intérprete. Desde el entorno legal de Jaramillo se sostiene que, hasta la fecha, no se ha recibido ningún tipo de compensación por parte de la agrupación, y que esta supuesta exigencia ha impedido avanzar en un proceso de conciliación entre ambas partes.

Abogado de viuda de Paul Flores detalla condiciones impuestas por Armonía 10

Este jueves 24 de abril, el abogado Jorge Cueva, representante legal de Carolina Jaramillo, viuda del cantante Paul Flores, expuso que la agrupación Armonía 10 no ha brindado ningún tipo de apoyo económico a la familia del artista tras su fallecimiento. Además, aseguró que la orquesta estaría condicionando el proceso de conciliación al traspaso exclusivo de los derechos de imagen y nombre del intérprete.

"Ellos están condicionando la conciliación a que Julia ceda de manera exclusiva y sin restricciones los derechos de imagen y nombre de Paul Flores, eso no lo encontramos razonable", afirmó Cueva en comunicación con 'Magaly TV, la firme'. El letrado también expresó que la agrupación busca limitar el derecho de la familia a usar la imagen del artista: “Tienen derecho a poder hacer uso de la imagen de Paul Flores, lo que está pidiendo Armonía 10 es quitarle ese derecho”.

Otro punto que generó polémica es la presunta omisión del Seguro de Vida Ley, una cobertura obligatoria para empleados en planilla. Según el abogado, esta póliza, que debió contratarse mientras Paul Flores aún estaba con vida, no fue gestionada por la agrupación. “El cobro inmediato del Seguro Vida Ley es de aproximadamente 200 mil soles. La familia de Paul —su señora e hijo— debieron haber recibido ese monto, pero la empresa nunca contrató dicho seguro”, detalló Cueva.

La fuerte suma que estaría pidiendo viuda de Paul Flores por sus derechos de imagen

El abogado de Armonía 10, Hugo Laurente, señaló que la agrupación aún no ha podido avanzar con el pago de una indemnización a la familia de Paul Flores, ya que se encuentran a la espera de la documentación que acredite legalmente al hijo del fallecido cantante como heredero. Además, indicó que la viuda del artista, Carolina Jaramillo, estaría solicitando S/280.000 por el uso de la imagen del exvocalista en el concierto por los 53 años de la agrupación, previsto para el próximo 5 de julio en el Estadio San Marcos.

Laurente consideró que el monto exigido no guarda proporción con lo que se espera recaudar en el evento. En entrevista con Perú21, explicó: "Presentar esa noche tres orquestas que significan la presencia en el escenario de más de 50 músicos, no va (a dar) más allá de 150 mil soles por 3 o 4 horas de fiesta. Esa cifra versus 280 mil soles que tenemos que pagar solo por usar la imagen de Paul. No resulta proporcional lo que pretenden cobrarnos."

Frente a esta situación, el abogado anunció que han optado por no utilizar la imagen de Paul Flores durante la presentación. "Le hemos hecho saber que no vamos a usar la imagen de Paul Flores y por tanto no vamos a dar ese monto porque está fuera de nuestro alcance y no es lo razonable tampoco. Pienso que por ahí es que ha venido el descontento y la discrepancia", afirmó, dejando clara la posición de la agrupación respecto a la solicitud de la familia.