La ausencia del cantante Irvin Saavedra en los últimos conciertos de Armonía 10 no ha pasado desapercibida. El también amigo cercano de Paul Flores, conocido como 'El Ruso', despertó los rumores de su salida de la orquesta piurana, justo en medio del conflicto legal entre la viuda del fallecido artista y la reconocida orquesta de cumbia.

Después del retorno oficial de Armonía 10 a los escenarios y su exitosa gira por Europa, Irvin Saavedra ha estado ausente en recientes presentaciones, incluyendo la realizada el pasado 30 de abril. A esto se suma su visible cercanía con Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, a quien ha respaldado públicamente en redes sociales.

¿Irvin Saavedra se fue de Armonía 10 tras conflicto legal con viuda de Paul Flores?

Tras el sensible fallecimiento de Paul Flores, conocido como 'El Ruso', la agrupación Armonía 10 enfrenta no solo el duelo de la pérdida de una de sus voces más queridas, sino también tensiones internas que podrían marcar cambios en el grupo piurano. Irvin Saavedra, amigo íntimo de Flores y también vocalista del grupo, se ha ausentado en las recientes presentaciones de la orquesta, avivando rumores sobre una posible desvinculación.

Este distanciamiento coincide con el inicio de una disputa legal iniciada por Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, en torno al uso del nombre y la imagen del fallecido artista. Lo que ha generado aún más especulación es que Irvin Saaverda mantiene una relación cercana con la esposa del 'Ruso', a quien respalda públicamente, diferenciándose del resto de los miembros del grupo.

En su cuenta de Instagram, el aún integrante de Armonía 10 dedicó un emotivo mensaje a su amigo cuando se cumplió un mes de su partida: “Esa triste noticia no sé cómo explicarla, este sentir de miedo que tengo en el corazón no se me quita. Ya un mes amigo mío, mi Ruqui Paduqui, como se te extraña tanto”. Este gesto, sumado a la interacción constante que mantiene con la viuda de Flores, ha sido interpretado por muchos seguidores como una señal clara de su apoyo hacia las acciones legales en contra de la agrupación.

En uno de los más recientes conciertos de Armonía 10, la agrupación rindió un homenaje simbólico a Paul Flores. Durante la interpretación del tema ‘Lágrima por lágrima’, Leandro Lozada, amigo cercano del fallecido cantante, y Álvaro Rod pidieron un aplauso del público sin mencionar directamente al artista. Esto ocurre en un contexto delicado, ya que la orquesta ha optado por no pronunciarse abiertamente sobre el caso legal que enfrenta con la viuda del cantante.