La disputa legal entre Carolina Jaramillo, viuda de Paul 'El Ruso' Flores, y Armonía 10 continúa ganando terreno tras la trágica muerte del exvocalista en marzo de 2025. En medio de la angustia por la pérdida de su ser querido, la familia de Paul Flores ha decidido emprender acciones legales contra la agrupación de cumbia, al no llegar a un acuerdo con ellos sobre los derechos laborales pendientes y el uso de su imagen y nombre. A través de un comunicado emitido el 22 de abril, Jaramillo y su hijo Valentino confirmaron la contratación de un equipo legal para exigir el respeto a los derechos de Paul, tanto en el ámbito laboral como en el civil.

El comunicado revela la frustración de la familia por la falta de voluntad de Armonía 10 para llegar a una solución amigable. "Pese a nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y respetuoso, lamentablemente no ha sido posible lograr un entendimiento", señala el texto, donde se destaca cómo el uso no autorizado de la imagen de Paul está afectando emocional y económicamente a su familia. La familia insiste en que debe primar el respeto y la justicia, y en este sentido, hacen un llamado a la agrupación para que retome las conversaciones y evite un juicio.

El respaldo de Cristhian Flores ante el comunicado de la esposa de Paul Flores

En medio de este tenso proceso legal, Cristhian Flores, hermano de 'El Ruso', ha manifestado su apoyo incondicional a Carolina Jaramillo. A través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales de Jaramillo, Cristhian expresó: “Es un largo camino, pero no imposible. Todo por ti. Siempre fuertes”. Este mensaje fue bien recibido por los seguidores de Paul y otras figuras del medio artístico, quienes han mostrado su solidaridad en un momento tan difícil para la familia.

Mensaje del hermano de Paul Flores. Foto: Instagram

Carolina Jaramillo inicia acciones legales contra Armonía 10

La viuda de Paul Flores, decidió iniciar acciones legales contra Armonía 10 tras no alcanzar un acuerdo sobre derechos laborales y el uso de la imagen del cantante asesinado el pasado 16 de marzo. En el documento, se señala que, a pesar de los intentos de conciliación, "lamentablemente no ha sido posible lograr un entendimiento" con la agrupación, la cual habría seguido utilizando el nombre y rostro de 'El Ruso' sin autorización.

La defensa legal denunció que este uso no consensuado afecta tanto emocional como económicamente a la familia del intérprete. “Todo uso debe contar con consentimiento. No puede capitalizarse el legado de Paul sin responsabilidad legal ni ética”, indicaron. Además, manifestaron su apertura al diálogo, aunque advierten que el tiempo apremia: “Consideramos que aún existe la posibilidad de diálogo y conciliación con Armonía 10, pero no podemos permitir que el olvido o la indiferencia se impongan”.