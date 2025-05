María Rosa Castro es la madre de Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/YouTube | Foto: Composición LR/Captura/YouTube

María Rosa Castro es la madre de Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/YouTube | Foto: Composición LR/Captura/YouTube

María Rosa Castro, mamá de Said Palao, sigue siendo una de las figuras más comentadas en redes sociales por su impresionante juventud, a pesar de sus 48 años. En una reciente entrevista en el programa 'Amor y fuego', reveló detalles sorprendentes sobre su maternidad y su relación con sus hijos. En una conversación íntima, la madre del popular influencer y modelo detalló cómo fue convertirse en mamá a tan corta edad y cómo ha sido su vida familiar, llena de momentos que muchos desconocen.

María Rosa, quien fue madre a los 15 años, explicó que sus hijos, Said, Lorelein, Austin y Gloria, fueron naciendo en un periodo corto de tiempo, por lo que todos se llevan solo un año o año y medio entre ellos. A lo largo de la entrevista, compartió que a pesar de las dificultades personales, siempre ha mantenido una relación cercana y armónica con ellos.

¿A los cuántos años fue madre por primera vez María Rosa Castro?

María Rosa Castro, madre de Said Palao, sorprendió a todos al confesar que tuvo a su primer hijo, Lorelein Palao, cuando tenía solo 15 años. En su entrevista con 'Amor y fuego', la señora compartió cómo fue ser madre a una edad tan temprana, algo que, según sus palabras, la hizo madurar rápidamente. A pesar de los retos, María Rosa nunca se arrepintió de su decisión y siempre procuró ser una madre cercana a sus hijos.

“Yo tuve a mis hijos muy jovencita y ellos se llevan… entre la mayor, Lorelein, y Said se llevan un año, Said y Austin año y medio, y Gloria y Austin año y medio“, expresó la madre de Said Palao.

Aunque la maternidad llegó de forma inesperada, la mamá de Said Palao siempre se mostró decidida a darles lo mejor a sus hijos. La familia Palao, formada por Steve y María Rosa, tuvo que afrontar la separación después de 13 años de relación, pero ambos siguen siendo padres comprometidos.

La sorprendente edad de la mamá de Said Palao

Uno de los aspectos que más sorprende a los seguidores de la mamá de Said Palao es su apariencia juvenil, algo que quedó demostrado cuando, en una transmisión en vivo de su hija Lorelein Palao, los seguidores no tardaron en preguntar por su edad. En un gesto de sinceridad, Lorelein reveló que su madre tiene actualmente 48 años, lo que dejó boquiabiertos a los internautas, ya que muchos aseguran que parece mucho más joven de lo que realmente es.

María Rosa Castro, quien actualmente reside en los Estados Unidos, se mostró muy feliz de compartir estos momentos personales con su audiencia. Además, a pesar de la separación con Steve Palao, ambos siguen siendo parte importante de la vida de sus hijos y están comprometidos a criar a sus pequeños de la mejor manera posible. La cercanía y apoyo familiar es clave en su vida, y ha sido fundamental para mantener una buena relación con Said Palao, Alejandra Baigorria, y el resto de la familia.