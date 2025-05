La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, uno de los eventos más comentados del espectáculo peruano, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, el DJ que animó la fiesta, DJ Pulga, sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su participación en la celebración. En una entrevista para 'Magaly TV, la firme', el sonidista no solo habló sobre lo que cobró por su trabajo, sino que también reveló una sorprendente confesión: fue la propia empresaria peruana quien lo contrató y coordinó todo, sin que el integrante de 'Esto es guerra' tuviera intervención alguna.

El hecho causó gran revuelo en los medios, especialmente cuando DJ Pulga confesó que ni siquiera tuvo contacto con Said durante el proceso de contratación ni en el evento. La situación generó una oleada de comentarios, y la conductora Magaly Medina no tardó en reaccionar con críticas hacia la actitud del novio.

La insólita confesión del DJ de la boda de Alejandra Baigorria

En una charla con 'Magaly TV, la firme', DJ Pulga, quien es muy conocido en la escena musical de Miami, ofreció detalles reveladores sobre su participación en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. El DJ no tuvo reparos en hablar sobre la suma que cobró por su presentación: "El precio pactado fue para un matrimonio de 150 a 200 personas, y lo que le cobré a Alejandra estuvo entre los 4,000 y 4,500 dólares", explicó sin rodeos. Sin embargo, lo más sorprendente vino después, cuando mencionó que el pago acordado no incluía los pasajes ni viáticos, ya que él reside en Miami.

Lo que realmente llamó la atención de la audiencia fue la revelación de que Said Palao no tuvo nada que ver con la contratación de DJ Pulga. "No, no, no. No tuve mucho contacto con el novio. Tengo bastantes amigos en común con él, pero en términos de la boda, no tuvimos contacto directo", detalló el DJ.

Magaly Medina confronta a Said Palao por confesión de DJ

La reacción de Magaly Medina, una de las figuras más críticas del espectáculo peruano, no se hizo esperar. La conductora de 'Magaly TV, la firme' no tardó en arremeter contra Said Palao tras escuchar la declaración de DJ Pulga.

A través de su programa, Magaly hizo un sarcástico comentario sobre la actitud del novio durante el evento. "Al novio le pasaron la invitación y le dijeron: 'Estás cordialmente invitado a la boda'. Ya fue, ya tenía todo. Lo vistieron, lo calzaron, lo talquearon, lo peinaron y lo llevaron como los muñequitos de la torta. Él fue a su boda. Invitado. Qué rico, ¿no?", comentó entre risas.