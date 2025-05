En la última emisión del programa Magaly TV La Firme, la ‘Urraca’ se pronunció tras el reciente comunicado de Onelia Molina, en el que anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren, luego de las confesiones y declaraciones del modelo que sacudieron la farándula peruana.

Magaly Medina se tomó unos minutos para leer el mensaje que la chica reality compartió en sus historias de Instagram este lunes 5 de mayo, así como las declaraciones que hizo para el programa MQM, donde también confirmó su decisión. Fiel a su estilo, la conductora de espectáculos no dudó en aplaudir la postura de Onelia, destacando su firmeza tras la falta de consideración de su entonces pareja.

PUEDES VER Magaly Medina impacta al mostrar fuertes mensajes de la esposa del 'Loco' Vargas a Tilsa Lozano tras saber infidelidad

“Ella ha decidido un punto y aparte después de lo que pasó aquella noche de la boda de Alejandra Baigorria. Mientras ese día una pareja festejaba su unión, la novia fue la causante de una incómoda conversación con su amigo Mario Irivarren que trascendió a los medios, fue grabada y luego causaría un terremoto en esa relación porque denotó muchísima falta de respeto por parte de Mario. Ella, muy digna, y creo que muy en su lugar, dijo: ‘hasta aquí nomás’”, sostuvo Medina.

Magaly Medina critica duramente a Mario Irivarren

La presentadora de Magaly TV La Firme continuó pronunciándose sobre la ruptura y no dudó en cuestionar a Mario Irivarren por su actitud tras el escándalo en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Criticó duramente que el ‘guerrero’ no haya priorizado su relación ni dado el lugar que merecía Onelia Molina, justificando su comportamiento con el argumento de que necesitaba cerrar una conversación pendiente con su ex, Vania Bludau, porque su situación “terminó mal”.

“Hay que decir que (Mario) reconoció el error, pero el daño ya estaba hecho. Además, en ningún momento hizo una separación entre Vania y el papel que tenía Onelia en su vida. Si Mario hubiera sido un poco más maduro y consciente de lo que realmente sentía, hubiera dicho: ‘no estoy enamorado de Vania, no tengo nada que hablar con ella porque eso le molestaría a mi pareja. Yo amo a Onelia y quiero estar con ella, que me disculpe’, ese tipo de cosas. Pero sus disculpas fueron: ‘siento que Vania y yo no hablamos lo suficiente y terminamos muy mal’. Si algo te queda pendiente en tu corazón y en tu cerebro sobre una relación que ya rompiste tiempo atrás, es que tú no lo has resuelto nada y no tienes nada claro en esta vida. Sencillamente estás descuidando a la pareja que tienes”, añadió.