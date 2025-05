Christian Thorsen, conocido por su entrañable papel de Raúl del Prado en 'Al fondo hay sitio', atraviesa un momento emocionalmente intenso. A tres años de haber recibido un diagnóstico de cáncer que amenazaba su vida, el actor peruano ha experimentado un renacer tanto personal como afectivo. En medio de su tratamiento, Thorsen ha encontrado un nuevo motivo para sonreír: Alejandra Castillo, una joven empresaria y amiga de Darinka Ramírez, con quien mantiene una relación sentimental desde hace algunos meses. El actor compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje donde no solo expresó su gratitud por la vida, sino también el profundo amor que siente por su pareja.

“Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”, escribió el popular 'Platanazo' en su cuenta de Instagram. El mensaje emocionó a sus seguidores, quienes no dudaron en comentar y expresar su apoyo. La respuesta de su pareja no tardó en llegar, con un mensaje lleno de cariño: “¡Mi poeta hermoso! Te amo”, a lo que Thorsen replicó: “Alejandra Castillo, mi musa hermosa. Te amo”.

Foto: Instagram

La relación de Christian Thorsen con Alejandra Castillo

Aunque al principio mantuvieron su relación en privado, en los últimos meses, Christian Thorsen y Alejandra Castillo han decidido compartir su historia de amor en redes sociales. Con publicaciones y mensajes románticos, la pareja ha mostrado su conexión profunda. Además, ambos comparten un proyecto empresarial en común, Thor&Cast, una empresa inmobiliaria que lanzaron juntos, uniendo sus apellidos.

La respuesta pública no solo ha sido positiva por parte de los seguidores, sino también por parte de artistas cercanos. Mónica Sánchez, quien tuvo una relación con 'Platanazo' en el pasado, expresó su felicidad por verlo de nuevo en una etapa tan positiva de su vida. "Qué hermoso saberte así, mi querido Chris, amando y amado. Te abrazo con el alma y a la vida vamos siempre por más", escribió la actriz en redes sociales, un testimonio del cariño que rodea al actor.