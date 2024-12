El reconocido actor Christian Thorsen ofreció recientemente una entrevista para el programa 'Día D', donde habló abiertamente sobre su batalla contra el cáncer en estadio 4, un diagnóstico que enfrenta desde hace algún tiempo. Durante la grabación, ocurrió un inesperado y emotivo reencuentro que conmovió tanto a los actores como al equipo presente.

Christian Thorsen y Bruno Odar se reencuentran tras salida de 'Al fondo hay sitio'

Al llegar al centro médico donde recibe tratamiento, Christian Thorsen se encontró con su antiguo compañero de trabajo, Bruno Odar. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie peruana 'Al fondo hay sitio' (AFHS), donde interpretaron a 'Luchito' y 'Platanazo', personajes que disputaban el amor de 'Charito', encarnada por Mónica Sánchez.

La sorpresa fue evidente tanto para Christian Thorsen como para Bruno Odar, quien aseguró que no había planificado el encuentro. “Yo simplemente estaba pasando por aquí y lo veo a mi querido amigo Christian, aquí están ustedes con la cámara y todo, yo solo pasaba”, comentó Bruno Odar, visiblemente emocionado por la coincidencia.

El actor recordó que conoce a Thorsen desde antes de su trabajo conjunto en AFHS y de su participación en la telenovela Nino, en 1997. “A Christian no lo veo, solo lo he visto en redes. Está igualito, como un cañón. Te mandé un mensaje por Instagram, estaba un poco preocupado, pero luego me enteré que estabas bien y ahora lo veo acá, lo veo muy bien. Qué bueno, amigo, qué alegría verte bien”, expresó Odar, reflejando el aprecio y admiración que siente por su colega.

En la entrevista con 'Día D', Thorsen compartió detalles sobre cómo avanza su tratamiento contra el cáncer. Si bien no se dieron a conocer más pormenores durante el encuentro, el actor ha mantenido una actitud positiva frente a este difícil proceso.