El personaje ‘Raúl del Prado’, interpretado por el carismático Christian Thorsen, llegó a ganarse todo el cariño del público en su momento. “Creo que descubrieron una mina de oro al encontrar una razón creíble para que una persona de clase media baja o baja estuviera metida en un ambiente de clase alta”, resaltó en su entrevista.



A pesar de la popularidad que alcanzó la teleserie, la experiencia de Christian Thorsen con la producción no fue del todo positiva. Recordemos que el actor presentó una demanda contra la productora de la popular serie peruana ‘AFHS’ en 2016, alegando despido injustificado y daños económicos.

El dardo para sus excompañeros de ‘AFHS’



En una reciente entrevista con el medio Infobae Perú, Christian Thorsen detalló que su desvinculación de ‘Al fondo hay sitio’ ocurrió de forma inesperada y distante. El actor relató que su desvinculación de la serie ocurrió de manera repentina y a través de una llamada por parte de Efraín Aguilar, el entonces director de la teleserie.

La historia de amor de Charito y Raúl del Prado. Foto: América Televisión

“A mí me hubiera encantado que me hubieran llamado a la oficina, que me dieran la mano y que me dijeran: ‘Christian, ya no vas más, gracias por todo lo que has hecho, porque has sido parte del éxito’. O sea, me hubieran dicho eso y yo me hubiera ido súper tranquilo a mi casa. Eso de maltratarte no lo entenderé nunca”, mencionó sobre la situación.

En esa misma línea, Christian Thorsen expresó su descontento por la falta de apoyo de sus colegas de ‘AFHS’, al tomar la decisión de presentar una demanda contra América Televisión. “Yo me comí el cuento de que éramos una familia. No fue así. Entiendo que cada uno cuida su trabajo, pero eso de no ver lo que pasa a tu alrededor no es lo más recomendable”, agregó al respecto.

¿Regresaría a ‘AFHS’?



A pesar del afecto que aún le brinda la audiencia, Christian Thorsen ha dejado en claro que no tiene intenciones de volver a ‘Al fondo hay sitio’, serie que regresó a la televisión con nuevas temporadas en 2022. Su decisión va más allá de una mera elección personal; se fundamenta en un serio análisis sobre las condiciones laborales y el enfoque de producción que se emplea en la teleserie.

“Yo tengo amigos ahí dentro, y me cuentan que el guionista ha dicho que ‘así sea lo último que haga, no regresaría a la serie’. Y no creo que suceda. Mónica Sánchez en algún momento se me acercó para preguntarme si volvería. Me imagino que le pidieron que me preguntara. Y yo le dije que difícilmente, porque tendrían que aceptar todas mis condiciones, entre ellas está el tipo de humor; ahí se complica la cosa. Ya después de eso hubo silencio absoluto, así que difícilmente volvería”, concluyó al respecto.