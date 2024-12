En una entrevista reciente a un medio local, Christian Thorsen sorprendió a los seguidores de 'Al fondo hay sitio' al revelar el final que su personaje, 'Raúl del Prado', originalmente iba a tener en la popular serie. Thorsen compartió que su salida fue un movimiento para ahorrar costos por parte de la producción, dejando a los fans sin la oportunidad de ver el desenlace planeado para Raúl.

Thorsen explicó que su despido fue inesperado y repentino, revelando que recibió la noticia a través de una llamada telefónica del entonces director de la serie, Efraín Aguilar. "A mí me hubiera encantado que me hubieran llamado a la oficina, me dieran la mano y me dijeran 'Christian, ya no vas más, gracias por todo'", comentó Thorsen, mostrando su descontento con la forma en que fue manejada su salida.

El final previsto para 'Raúl del Prado'

El actor reveló que el final planeado para su personaje era un desenlace feliz junto a 'Charito', interpretada por Mónica Sánchez. "Ese era el final, que ellos se quedaran juntos", confesó Thorsen, destacando que los guionistas habían preparado una emotiva conclusión para Raúl y Charito, pero que nunca llegó a filmarse debido a su abrupta salida del programa.

Thorsen detalló que la decisión de su despido estaba motivada por razones económicas. "A mí me sacaron para ahorrarse mi sueldo. Como no estábamos en planilla, era fácil sacarte y después traerte de nuevo, con la excusa de que el personaje estaba de viaje, así se ahorran meses de sueldo", explicó. Además, mencionó que uno de los guionistas lamentó su demanda al canal, ya que esto impidió que se desarrollara el final previsto para su personaje.

Christian Thorsen prefiere no regresar a la serie 'AFHS'.

La relación de Thorsen con la producción de 'Al fondo hay sitio' no siempre fue perfecta, pero a pesar de los altibajos, el actor recuerda con cariño su paso por la serie y el impacto de su personaje en la trama. Los fans quedaron sorprendidos al conocer los detalles ocultos detrás de su despido y el final que nunca fue.