Conductora Valeria Piazza no pudo contener la risa. Foto: composición LR/ América TV

Susy Díaz, excongresista y conocida figura de la farándula peruana, estuvo presente en el programa 'América Hoy', donde generó una serie de reacciones entre los conductores y el público. Durante su participación, Susy compartió su opinión sobre la actitud de su hija, Florcita Polo, con su actual pareja, Luiggi Yarasca, después de que se difundieran imágenes de la pareja saliendo de un hotel.

Valeria Piazza no pudo contener la risa durante entrevista a Susy Díaz

Susy Díaz aclaró que, aunque Florcita tiene una relación con Luiggi, ella no considera al joven como su "yerno". Este comentario generó varias interrogantes entre los conductores, quienes siguieron indagando sobre el tema. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la conductora Valeria Piazza comenzó a reírse de forma descontrolada durante el programa en vivo.

Según la modelo, se distrajo con una broma que su compañero, Giselo, hizo en ese momento, lo que le provocó un ataque de risa que incluso la llevó a llorar. La actitud de Valeria Piazza no pasó desapercibida para Susy Díaz, quien, fiel a su estilo directo y sin filtros, lanzó una pregunta que dejó a todos sorprendidos: "¿Qué te ríes?, ¿qué te has fumado?". Esta frase desató aún más carcajadas en el set, aumentando la tensión y la atmósfera cómica en el programa.

Como se sabe, la excongresista no solo es conocida por su actitud desinhibida, sino por ser un personaje que no duda en mostrar su opinión sin filtros, y ese día no fue la excepción.

Susy Díaz revela que se someterá a prueba de ADN

De otro lado, Susy Díaz sorprendió a todos con una revelación más seria y profunda. Tras la conversación sobre su hija Florcita Polo, Susy compartió un momento personal que la dejó vulnerable y emotiva. La excongresista reveló que viajaría al extranjero para someterse a una prueba de ADN, con el objetivo de descubrir quién es su verdadero padre biológico.

La noticia no solo sorprendió a los panelistas, sino que también mostró un lado más íntimo de Susy Díaz, quien explicó que nunca juzgó a su madre por esta situación en vida. Ahora, está dispuesta a conocer la verdad sobre sus orígenes y su familia biológica. "Mi hermana vive en el extranjero. Ya sacó pasajes y cita en el laboratorio. En junio estoy viajando", dijo, anunciando que se sometería a la prueba de ADN para determinar si ella y su hermana comparten el mismo padre biológico.