Streamer Jota besa sin consentimiento a Giuliana Rengifo en transmisión de Kick y genera polémica

"Niño malcriado, no, no, no", reaccionó Giuliana ante el beso. Foto: composición LR/ Kick

En una reciente transmisión del streamer Jota Joda en Kick, se vivió un incómodo momento cuando Giuliana Rengifo, quien participaba en la conversación, fue sorprendida por un beso por parte del joven creador de contenido. A pesar de que la cantante indicó previamente que aceptaría un beso en la mejilla, Jota Joda se acercó inesperadamente y la besó en los labios, lo que generó malestar.

Rengifo, visiblemente incómoda, intentó mantener la compostura, pero el hecho no pasó desapercibido para los seguidores del streamer ni para la misma cantante, quien no ocultó su incomodidad ante la situación. "No puedo", dijo Giuliana Rengifo, explicando su reacción ante el beso inesperado.

El incómodo beso de Jota Joda a Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo mostró su molestia en la transmisión, donde explicó claramente que no podía aceptar un beso en los labios del streamer. A pesar de haber sido sorprendida por el beso, reaccionó nerviosa, pero rápidamente dejó en claro que no estaba de acuerdo con lo sucedido.

En el video de Kick, se muestra cómo el streamer Jota Joda y Giuliana Rengifo compartían una cena durante la transmisión en vivo. Todo parecía ir bien hasta que Jota Joda propuso un reto de miradas, un juego en el que la cantante, al no comprender completamente las reglas, terminó perdiendo. El joven creador de contenido aprovechó la oportunidad para sugerir que le gustaría besarla, pero Giuliana rápidamente se negó, diciendo: “No puedo, mis fans no lo permiten. En la nariz te puedo aceptar”.

Sin embargo, cuando la cantante cerró los ojos como parte del juego, Jota Joda la besó en los labios, lo que dejó a Giuliana visiblemente sorprendida. “Niño malcriado, no, no, no”, reaccionó, dejando claro que no toleraba ese tipo de comportamiento.

Luego del tenso incidente, Jota Joda agradeció a Giuliana Rengifo por participar en su transmisión. En sus redes sociales, destacó el talento y la belleza de la cantante, aunque las reacciones del público ya habían dejado claro que el beso no consentido generó controversia. La situación dejó abierta la discusión sobre los límites y el respeto en las interacciones entre figuras públicas, especialmente cuando se encuentran en un entorno tan expuesto como una transmisión en vivo.