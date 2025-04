Mónica Cabrejos se solidariza con Onelia Molina tras declaraciones de Mario Irivarren: “Pobre chica”

En el último programa de Magaly TV La Firme, la psicóloga estuvo como invitada para opinar sobre las recientes declaraciones de Mario Irivarren, quien generó polémica al revelar en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao que quería comunicarse con su ex, Vania Bludau.

Mónica Cabrejos se sentó en el set de la ‘urraca’ para analizar lo que dijo el chico reality en su podcast Good Times, donde intentó justificar sus palabras señalando que solo buscaba cerrar ciclos. Su explicación no convenció a la también periodista, quien expresó su solidaridad con Onelia Molina, actual pareja del modelo, que en estos días se mostró afectada por lo sucedido.

“Eso ha pasado hace 3 años, él tiene 2 con Onelia. Creo que es la muestra clara de lo que uno no debe hacer porque inicias una relación con situaciones pendientes que no has resuelto. Entonces, vas arrastrando y ahora vemos lo que sucede. Esto es un acto de la vida cotidiana, ¿no? ‘Voy a cerrar el ciclo, el ciclo te está llamando’, en la cara de la novia. Eso es completamente inadecuado. Pobre chica”, sentenció.

Mónica Cabrejos cuestiona la manera en que Mario intentó “cerrar ciclos” con Vania Bludau

La presentadora de televisión siguió refiriéndose a las declaraciones del ex combatiente tras lo ocurrido en la boda de ‘la gringa de Gamarra’. Desde su rol de psicóloga, cuestionó la forma en cómo Mario justificó sus acciones. Asimismo, señaló que ‘cerrar un ciclo’ va más allá que una conversación pendiente.

“No necesitas ir a la boda de tu amiga para cerrar el ciclo y cuchichear que ahí está el ciclo. Uno, para cerrar el ciclo, debe dejar de mensajearle, dejar de llamarlo, dejar de ver la foto en Instagram y dejar de desearlo. Ese es un proceso que ellos no han hecho. Ella (Vania) está en otro ciclo, pero no sé si está alejada. Creo que no está cerrado. Se hicieron daño, se dijeron de todo, pero no han tenido la idea de ir a terapia y entender que los ciclos a veces se cierran de manera unilateral. Antes le decían ‘remember’, ahora se les conoce como ‘ciclo’", añadió.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre la polémica llamada a Vania Bludau?

Durante su descargo en 'Good Time', Mario Irivarren explicó que su deseo de contactar a Vania Bludau nació de la necesidad de cerrar un ciclo pendiente en su vida. "Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania, era para cerrar ciclos de lo que pasó. Es de conocimiento público que acabamos en malos términos, pero siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan es bueno tener esa conversación para cerrar las heridas del pasado", expresó el chico reality.

No obstante, Mario reconoció que la manera y el contexto en los que intentó buscar ese cierre no fueron los adecuados. "Estábamos en la fiesta, estaba muy muy tomado, con toda la euforia del momento, y la cagué. No hay más vueltas que darle, reconozco que la cagué, sé que estuvo mal", señaló, dejando en claro que su estado de embriaguez influyó en su mal proceder durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.