La boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los matrimonios más esperados por la farándula peruana. Sin embargo, lo que parecía ser una fiesta celebrando la unión entre dos personajes muy queridos en el mundo del espectáculo se vio empañada por enfrentamientos y altercados que fueron revelados por el programa 'Magaly TV, la firme'. Entre los diversos incidentes que ocurrieron, el de Patricio Parodi fue uno de los que más llamó la atención.

Y es que las imágenes del programa de Magaly Medina mostraban al exintegrante de 'Esto es Guerra', visiblemente alterado, protagonizando una discusión con un invitado, al que le gritaba y empujaba. Aunque fue separado por sus amigos, el 'Pato' siguió lanzando gritos desde lejos hacia la persona con la que había tenido el enfrentamiento. Las imágenes causaron gran sorpresa entre sus seguidores al ver a un Patricio fuera de sí, algo poco común en él. En ese sentido, en su canal de Kick, el 'Pato' salió a hablar sobre lo que ocurrió y a explicar el contexto de la situación y el motivo de su reacción.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre su pelea en el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao?

Patricio Parodi, durante una transmisión en vivo en Kick, reveló que sufrió un cabezazo en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Según contó, antes de ese incidente, el mismo individuo había agredido a Arian León con una cachetada. Patricio aclaró que no había hecho nada para provocar el golpe que recibió y explicó lo sucedido: "Antes de que me golpeara, el papá del chico se me acercó para preguntarme qué estaba pasando. Yo le respondí que estaba tranquilo con mis 'causas'. Él parece querer intimidarme desde lejos y no entiendo por qué." Tras ese intercambio, las tensiones siguieron y, cuando el padre se aproximó nuevamente, notó que su hijo lo seguía. Mientras conversaba con el papá, el joven se acercó y lo golpeó con un cabezazo a Patricio.

Sus amigos, al ver que Patricio Parodi estaba sangrando, le pidieron que se calmara. "Así que yo me dije que no le voy a fregar el matrimonio a mi amigo. Sé que hay prensa, sé que la gente que está acá me conoce. Obviamente estaba lleno de cólera, estaba dispuesto a enfrentarlo verbalmente a él y a quien se meta. Y pienso muy rápido diciéndome que no va a ser hoy; algún día va a ser." advirtió.

Patricio Parodi conoce al sujeto que lo golpeó

Patricio Parodi reveló que sabe quién es la persona que lo golpeó, ya que tienen amigos en común. "Felizmente yo no reacciono mal, porque tenía personas que me calmaron. Obviamente, en un principio a mí me agarran, porque estaba lleno de cólera y por eso me golpeé el pecho. Y le digo: ya vas a ver, no sabes con quién te has metido; no debiste haber hecho eso", mencionó.

Según reveló en su programa, Rodrigo Gonzáles, mejor conocido como 'Peluchín', la persona que golpeó a Patricio Parodi era un familiar de Alejandra Baigorria.