La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha acaparado la atención mediática debido a las peleas que se desataron durante su celebración. Patricio Parodi, Steve Palao y Thamara Medina, hermana menor de Alejandra, terminaron involucrados en diferentes altercados. Ahora, en su reciente programa, Magaly Medina mostró las imágenes exclusivas del enfrentamiento entre el ex chico reality con uno de los invitados.

En el video, se puede apreciar al streamer muy alterado enfrentándose a quien sería uno de los familiares de Alejandra Baigorria, según la información proporcionada por 'Peluchín' en 'Amor y Fuego'. Tras una tensa discusión, este último le propina un golpe en la nariz a Patricio Parodi, dejándolo ensangrentado. Rápidamente, Hugo García intenta controlar a su compañero, pero ‘Pato’ sigue lanzando gritos a distancia hacia el joven que lo habría atacado.

Por otro lado, el padre de Said Palao, Steve Palao, también estuvo involucrado en una pelea. Según las imágenes, le habría golpeado a uno de los invitados de la boda, por lo que tuvo que ser alejado y controlado por su hijo Austin Palao.

Magaly Medina critica comportamiento de Patricio Parodi y Steve Palao en boda de Alejandra Baigorria

Ante estos hechos, la conductora no dudó en criticar el comportamiento inadecuado de ambos personajes de la farándula, calificándolos de "gente mal comportada". Además, indicó que su actitud hizo que la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se viera empañada por los incidentes ocurridos.

"Una boda que Alejandra Baigorria se empeñó (en realizar) para cumplir todos sus sueños. Toda su ilusión la volcó en hacer su noche ideal para que un grupo de gente mal comportada no sabe respetar una boda, una boda donde la protagonista principal es la novia. Gente mal educada, como el mismo papá del novio, armando tremendo 'chongaso' en la boda de su hijo. Si quieres comportarte de manera malcriada y mal educada, vas a tu casa y lo haces, pero no en boda ajena (...) De verdad es el colmo que esta boda, que la chica ha armado con tanta dedicación lo hayan deslucido esta gente que no ha sabido comportarse a la altura de las circunstancias", comentó.

¿Qué dijo Patricio Parodi sobre la pelea en boda de Alejandra Baigorria?

Tras la difusión de las imágenes, Patricio Parodi decidió romper su silencio y dar su versión de los hechos ocurridos en la boda de Alejandra Baigorria. Durante la transmisión en vivo en su cuenta de Kick, indicó que dicho incidente habría iniciado por la actitud desafiante de uno de los invitados hacia su persona.

Con la intención de encararlo y pedirle explicaciones por su actitud, el joven lo golpea en la nariz. El ex chico reality indicó que, en ese momento, el padre de Said Palao se acercó a él para preguntar qué había sucedido y, tras relatarle lo que pasó, salió a buscar al invitado.