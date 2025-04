La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el pasado 26 de abril, fue uno de los eventos más comentados del año, no solo por su elegante puesta en escena, sino también por los emotivos momentos que se vivieron. Entre ellos destacó la conmovedora reacción de Vania Bludau, una de las grandes amigas de Alejandra, quien no pudo contener las lágrimas durante la fiesta celebrada en Fundo Casa Blanca en Pachacámac.

La empresaria de Gamarra quiso sorprender a su compañera de tiempos de 'Combate' con un gesto especial que tocó el corazón de todos los presentes. La inesperada sorpresa dejó a Vania profundamente emocionada, generando una de las escenas más tiernas de la noche y reafirmando la fuerte amistad que une a ambas figuras públicas.

Alejandra Baigorria conmueve a Vania Bludau con emotivo gesto durante su boda

La noche de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao estuvo llena de momentos emotivos, pero uno de los más especiales ocurrió durante el tradicional lanzamiento del bouquet. Luego de cambiarse de vestido, Alejandra subió al escenario para realizar el esperado lanzamiento, siendo su hermana menor, Thamara Merino, quien atrapó el ramo. Sin embargo, este no era el bouquet principal de orquídeas que utilizó en su ceremonia, ya que este tuvo un destino diferente.

Alejandra Baigorria decidió no lanzar su bouquet de novia, sino entregarlo directamente a su mejor amiga, Vania Bludau, con quien mantiene una amistad de más de diez años desde sus días en 'Combate'. Con palabras llenas de cariño, Baigorria anunció ante todos: "Voy a entregar este bouquet a alguien muy especial para mí, va directo de mi corazón, así que Vania Bludau acércate, por favor. Este bouquet es para ti con todo el amor del mundo, cógelo, porque te lo doy yo con todo el amor, porque con ella tengo un tatuaje y una historia".

La mención sorprendió a Vania, quien, visiblemente emocionada, se cubrió el rostro mientras se acercaba a recibir el ramo de manos de Alejandra. La participante de 'El gran chef famosos' no pudo contener las lágrimas ante el significativo gesto de su amiga, recordando la profunda conexión que comparten, la cual incluso sellaron con un tatuaje de sus iniciales como símbolo de su fuerte lazo.

Mario Irivarren hizo impactante confesión sobre Vania Bludau en boda de Alejandra Baigorria

Durante la animada celebración de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, un inesperado momento protagonizado por Mario Irivarren se volvió viral en redes sociales. Un video captado por los asistentes muestra a Alejandra acercándose al chico reality en medio del baile para advertirle en tono cómplice: "Vania (Bludau) está atrás tuyo y no sé qué hacer". El exchico reality, consciente de la presencia de su actual pareja Onelia Molina, respondió rápidamente: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado", mientras la empresaria solo atinó a reaccionar: "Wow, no sé qué hacer".

La situación generó aún más sorpresa cuando Mario, aparentemente animado por el ambiente festivo, le pidió a Alejandra que enviara un mensaje a su exnovia: "Dile que mañana la llamo. Quedamos". Este breve, pero revelador intercambio ocurrió en medio de la fiesta, frente a varios invitados, aunque sin que Onelia, su actual pareja, se percatara de la conversación.